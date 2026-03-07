Mercedes показал интерьер, поражающий воображение 7 7.03.2026, 18:36

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Электрический суперседан получил полностью цифровую приборную панель.

Mercedes‑Benz представила интерьер нового электрического суперседана Mercedes‑AMG GT 4‑Door Coupe второго поколения. Модель получила полностью цифровую приборную панель и сразу три экрана, объединенные под стеклянной панелью, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Салон автомобиля выполнен в стиле «кокпита». Перед водителем расположен 10,2-дюймовый цифровой щиток приборов, а рядом — два 14-дюймовых дисплея. Центральный экран мультимедийной системы слегка повернут к водителю, тогда как правый предназначен для переднего пассажира и используется для просмотра мультимедиа.

По сравнению с предыдущей версией с двигателем V8 количество физических кнопок в салоне значительно сократилось. Управление климатической системой перенесено в сенсорное меню центрального дисплея. При этом на центральной консоли сохранились три вращающихся регулятора — для настройки отклика электромотора, девятиступенчатой системы контроля тяги и поведения автомобиля в поворотах.

Автомобиль может быть оснащен четырех- или пятиместным салоном, а задние сиденья складываются для перевозки крупного багажа. В задней части центральной консоли установлен отдельный экран, с помощью которого пассажиры могут управлять климат-контролем.

Новая модель создана на специальной электрической платформе. Прототип Mercedes‑AMG GT XX concept оснащался тремя электромоторами общей мощностью около 1340 лошадиных сил и развивал скорость более 360 км/ч.

Ожидается, что серийная версия выйдет на рынок до конца 2026 года. Кроме того, Mercedes‑AMG готовит электрический SUV на той же платформе.

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