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Mercedes показал интерьер, поражающий воображение

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  • 7.03.2026, 18:36
  • 6,750
Mercedes показал интерьер, поражающий воображение

Электрический суперседан получил полностью цифровую приборную панель.

Mercedes‑Benz представила интерьер нового электрического суперседана Mercedes‑AMG GT 4‑Door Coupe второго поколения. Модель получила полностью цифровую приборную панель и сразу три экрана, объединенные под стеклянной панелью, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Салон автомобиля выполнен в стиле «кокпита». Перед водителем расположен 10,2-дюймовый цифровой щиток приборов, а рядом — два 14-дюймовых дисплея. Центральный экран мультимедийной системы слегка повернут к водителю, тогда как правый предназначен для переднего пассажира и используется для просмотра мультимедиа.

По сравнению с предыдущей версией с двигателем V8 количество физических кнопок в салоне значительно сократилось. Управление климатической системой перенесено в сенсорное меню центрального дисплея. При этом на центральной консоли сохранились три вращающихся регулятора — для настройки отклика электромотора, девятиступенчатой системы контроля тяги и поведения автомобиля в поворотах.

Автомобиль может быть оснащен четырех- или пятиместным салоном, а задние сиденья складываются для перевозки крупного багажа. В задней части центральной консоли установлен отдельный экран, с помощью которого пассажиры могут управлять климат-контролем.

Новая модель создана на специальной электрической платформе. Прототип Mercedes‑AMG GT XX concept оснащался тремя электромоторами общей мощностью около 1340 лошадиных сил и развивал скорость более 360 км/ч.

Ожидается, что серийная версия выйдет на рынок до конца 2026 года. Кроме того, Mercedes‑AMG готовит электрический SUV на той же платформе.

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