Под Москвой и Петербургом в один день подожгли банк и заправку 1 7.03.2026, 19:30

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Силовики задержали двух подростков.

В подмосковном пгт Путилково днем 7 марта подросток взорвал банкоматы в отделении ВТБ на улице Вольная. Об этом написали Shot, Baza, Mash и «Осторожно, новости». Судя по видео с места, взрывной волной выбило двери помещения, разрушения также заметны внутри отделения, пишет The Moscow Times.

Отмечается, что школьника задержали местные жители, которые затем передали его прибывшим сотрудникам Росгвардии. По информации Красногорской прокуратуры, в результате инцидента никто не пострадал, а 16-летний подросток действовал по «телефонным указаниям неизвестных». По версии ведомства, парень облил помещение банка горючей жидкостью из канистры и поджег ее. Возникшее возгорание прохожие потушили самостоятельно снегом, сообщил Shot. Отделение было закрыто «до восстановления», рассказали РБК в ВТБ.

В тот же день в поселке Металлострой в Колпинском районе Петербурга произошел поджог автозаправочной станции Fasters Oil на улице Железнодорожная. Росгвардейцы задержали молодого человека, подозреваемого в совершении преступления и передали его полиции. В региональном управлении Росгвардии сообщили, что поджигателю, который пытался скрыться, всего 14 лет. «Молодой человек, находясь на АЗС самообслуживания, облил горючей жидкостью одну из колонок и поджег ее, после чего пламя распространилось по всей АЗС», — говорится в релизе ведомства. Как пишет «Фонтанка», парень также попал под воздействие мошенников.

По данным МЧС, заявка о пожаре поступила в 15:27. Пламя полностью охватило заправку размером три на семь метров. Возгорание удалось ликвидировать в 15:49. Предварительно, никто не пострадал.

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