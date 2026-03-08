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Как сохранить букет тюльпанов до 10 дней

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  • 8.03.2026, 12:06
  • 4,706
Как сохранить букет тюльпанов до 10 дней

Только работающие способы.

8 марта сотни тысяч мужчин по всей Беларуси несут домой букеты традиционных цветов на Международный женский день. Те в свою очередь окажутся в вазах в тысячах квартир и домов. И тут возникает вопрос: как сохранить тюльпаны свежими как можно дольше?

«Телеграф» собрал советы экспертов (продавцов и тех, кто занимается их выращиванием), как продлить жизнь весенним цветам. И оказалось, что тут нет ничего сложного, важно соблюсти лишь несколько правил. Все они не требуют лишних затрат денег, лишь немножко времени и внимания букетам.

Холодная вода: Тюльпаны любят ледяную воду. А это значит, что в вазу можно даже кинуть несколько кубиков льда. На ночь букет можно выносить на застекленный балкон (но только, если там нет минусовой температуры).

Меньше воды: Не старайтесь наполнять банки и вазы до краев. Тут как раз тот случай, когда чем больше, тем хуже. Наливайте всего 5–7 см воды, чтобы стебли тюльпанов не гнили.

Не забывайте подрезать: Освежайте срез стеблей острым ножом или ножницами под углом 45 градусов каждые 1–2 дня. Отрезайте примерно 1 см. Причина та же — не давайте гнить стеблям. А под углом срезать стебли нужно, чтобы увеличить площадь впитывания воды.

Прохлада: В отличие от живых цветов, букет срезанных нужно держать подальше от прямых солнечных лучей, сквозняков и отопительных приборов.

Удаление листьев: Удалите нижние листья, по возможности так, чтобы они не находились в воде и не гнили.

Не те соседи по вазе: Тюльпаны, кстати, не выносят соседства с нарциссами (те выделяют в воду ядовитый сок). А вот кубик сахара (чайная ложка на литр воды) или таблетка аспирина помогут цветам дольше простоять.

А еще не стоит пугаться, если букет, после того как оказался дома, вдруг быстро завял.

«Когда покупаете по такой цене, нужно привезти домой, сделать срез и поставить в воду в холодном месте, прямо в пачке в которой купили! Ночь отпоится и на утро совсем другой цветок! Это тюльпан, он даже растет стоя в вазе!» - дают советы друг другу в соцсетях белорусы.

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