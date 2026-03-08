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В Витебске пропала 15-летняя девочка

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  • 8.03.2026, 12:57
  • 8,846
В Витебске пропала 15-летняя девочка

Ее ищут уже третьи сутки.

Спасатели просят помощи – в Витебске пропал подросток. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд (ПСО) «Ангел».

Пока поиски распространяются на Витебск и Витебский район.

Девочка Ульяна Берегой пропала три дня назад, 5 марта 2026 года.

Подростку 15 лет. Рост – 165–170 см, телосложение – нормальное. Волосы – темные, ниже лопаток, кончики – осветленные.

Пропавшая девочка проживает в Витебске. В день исчезновения находилась в этом городе, на Московском проспекте.

«Ушла в неизвестном направлении. На связь не выходит. До настоящего времени ее местонахождение не установлено», – пишут спасатели.

Они просят неравнодушных людей, которые обладают какой-либо информацией о подростке, звонить на телефон горячей линии ПСО «Ангел» 7733 (для всех операторов сотовой связи).

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