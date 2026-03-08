Трамп назвал новые успехи операции США в Иране 8.03.2026, 13:06

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Флот, ракеты и не только.

Соединенные Штаты Америки за последнее время уничтожили весь ракетный потенциал Ирана, также ликвидировали 42 корабля флота азиатской страны.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает CBS News.

«Это невероятно, какую работу мы проделали. Ракеты разлетелись в щепки, их действительно осталось очень мало. Дроны также взорваны, заводы по изготовлению ракет и дронов взрывают прямо сейчас», - отметил Трамп.

По его словам, иранский флот также исчез, он на дне моря. В общем, американские войска и союзники уничтожили 42 корабля иранского флота, также ликвидированы воздушные силы страны.

«Каждый элемент их войск исчез. Их руководство тоже исчезло. Мы побеждаем на уровне, которого никогда раньше не видели, и довольно быстро», - добавил президент США.

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