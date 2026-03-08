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ОАЭ впервые нанесли удар по Ирану

  • 8.03.2026, 15:59
  • 20,206
ОАЭ впервые нанесли удар по Ирану

Названа пораженная цель.

Объединенные Арабские Эмираты впервые нанесли удар по Ирану. Об этом сообщили Ynet, а также военный корреспондент израильского телеканала «Kan 11» Итай Блюменталь.

«Впервые с начала войны: ОАЭ нанесли удар по опреснительной установке в Иране», — сообщил журналист в X со ссылкой на источник.

По оценке Израиля, которую приводит Ynet, удар по опреснительной установке — лишь сигнал Ирану. Его суть заключается в том, что если Исламская республика продолжит бить по ОАЭ, Эмираты могут присоединиться к военной кампании против нее, хоть и в ограниченном формате.

Минобороны ОАЭ об ударах по Ирану не объявляло. Ранее 8 марта военное ведомство сообщило, что системы ПВО страны перехватили 16 баллистических ракет, еще одна упала в море. Кроме того, было уничтожено 113 БПЛА, еще четыре упали на территории страны.

В посте в X отмечалось, что с начала иранских атак силы ПВО обнаружили на подлете к ОАЭ 238 баллистических ракет и 1422 дрона. В результате атак со стороны Исламской республики погибли четыре человека, 112 получили ранения.

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