Сенатор Крамер: Удары США по Ирану посылают сигнал России и Китаю 1 8.03.2026, 16:14

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Кевин Крамер

Действия Вашингтона могут оказать большое влияние на геополитику.

Сенатор США от Республиканской партии Кевин Крамер заявил, что удары США по Ирану посылают сигнал геополитическим противникам в лице России и Китая, и могут оказать большое влияние на геополитику. Об этом сообщает газета The Hill.

«Вы думаете, Си Цзиньпин проснулся сегодня утром и подумал: «Да, думаю, сегодня хороший день, чтобы попытаться захватить Тайвань?». Вы думаете, Владимир Путин думает: «Ого, надеюсь, Соединенные Штаты вмешаются в украинский вопрос. Думаю, мы справимся с ними». Нет, все они думают: «Притормозите, может быть, не сегодня», — сказал Крамер.

По оценке парламентария, действия Вашингтона «меняют геополитическую ситуацию во всем мире».

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