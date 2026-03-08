Украина потребовала от Венгрии вернуть золото Ощадбанка

Украина потребовала от Венгрии вернуть золото Ощадбанка14
- 8.03.2026, 16:26
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Киев призвал Европу осудить «акт государственного бандитизма и рэкета».
Украина требует от Венгрии вернуть золото и деньги, изъятые во время задержания украинских инкассаторов, заявил глава украинского МИДа Андрей Сибига в Х.
«Эти деньги не принадлежат Венгрии или ее правительству; они принадлежат государственному банку Украины Ощадбанк и, следовательно, украинским налогоплательщикам. Мы требуем их немедленного возврата и призываем всю Европу осудить этот беспрецедентный акт государственного бандитизма и рэкета. Я призываю всех наших европейских партнеров высказаться», — написал он.
5 марта венгерские власти задержали семерых украинских инкассаторов.