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Украина потребовала от Венгрии вернуть золото Ощадбанка

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  • 8.03.2026, 16:26
  • 8,592
Украина потребовала от Венгрии вернуть золото Ощадбанка

Киев призвал Европу осудить «акт государственного бандитизма и рэкета».

Украина требует от Венгрии вернуть золото и деньги, изъятые во время задержания украинских инкассаторов, заявил глава украинского МИДа Андрей Сибига в Х.

«Эти деньги не принадлежат Венгрии или ее правительству; они принадлежат государственному банку Украины Ощадбанк и, следовательно, украинским налогоплательщикам. Мы требуем их немедленного возврата и призываем всю Европу осудить этот беспрецедентный акт государственного бандитизма и рэкета. Я призываю всех наших европейских партнеров высказаться», — написал он.

5 марта венгерские власти задержали семерых украинских инкассаторов.

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