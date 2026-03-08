Как рискованная авантюра принесла Джиму Керри $30 миллионов 10 8.03.2026, 16:44

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В 1990-е годы он стал одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда

Актер Джим Керри однажды рискнул отказаться от фиксированного гонорара и в итоге заработал около 30 миллионов долларов благодаря успеху комедии «Всегда говори „Да“», пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

В 1990-е годы Керри стал одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда и первым преодолел отметку в 20 миллионов долларов за фильм. Его стремительный взлет начался в 1994 году после выхода сразу трех успешных комедий — «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Маска» и «Тупой и еще тупее». Позже он получил 25 миллионов долларов за роль в фильме «Брюс Всемогущий», где сыграл человека, получившего силу Бога.

Однако к концу 2000-х популярность актера начала снижаться, и после нескольких неудачных проектов Керри решил рискнуть. Снимаясь в комедии режиссера Пейтона Рида «Всегда говори „Да“», он отказался от авансового гонорара и согласился получить 36,2 % от прибыли фильма.

Картина была снята по книге британского комика и писателя Дэнни Уоллеса. В основе сюжета — его эксперимент: в течение полугода он соглашался на любые предложения и не говорил «нет». В экранизации герой Керри — банковский служащий, который после тренинга мотивационного гуру, сыгранного Теренсом Стэмпом, решает жить по тому же принципу.

Фильм оказался успешным, мировые кассовые сборы составили около 223 миллионов долларов. Благодаря проценту от прибыли Керри получил примерно 30 миллионов долларов, доказав, что его рискованная ставка на успех фильма полностью оправдалась.

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