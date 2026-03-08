«Вложил 120% от стоимости и не жалею» 44 8.03.2026, 21:13

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Белорус купил машину мечты за $2000 и потратил на ремонт еще больше.

Купить автомобиль за 2000 долларов, вложить в него еще 2500 и получить на выходе машину, которая на рынке стоит максимум 3000. С точки здравого смысла — безумие. Но для Дмитрия из Могилева этот ярко-красный Citroën стал подарком самому себе из 2006-го. MyFin посчитал все расходы: от переварки днища и Bi-LED модулей до самодельных ковриков и оригинальных дисков, которые пришлось искать по всей стране.

Автомобиль мечты стоил 15 000 долларов, а в кармане было только две

В 2006 году Дмитрий поехал покупать свой первый автомобиль из Могилева в Минск на авторынок в Малиновке.

Проходя мимо автосалона, он на минуту замер у витрины: за стеклом сиял новый ярко-красный Citroën Xsara. Дмитрий взглянул на ценник и, усмехнувшись, пошел дальше. Автомобиль стоил 15 000 долларов, а в кармане у него было только две. На них он и купил своего «первенца» — пятнадцатилетний Ford Escort.

За следующие двадцать лет Дмитрий сменил несколько машин. Работа и ритм жизни требовали постоянной мобильности, поэтому со временем он пришел к формуле «основной автомобиль плюс подменный». Десять лет назад он остановился на двух вариантах: семиместном Logan MCV для больших задач и компактном Opel Astra на подхвате.

«К 2024 году ресурс механики и кузова старенького Opel был исчерпан, и я вспомнил про тот самый красный Citroën из юности, — говорит Дмитрий. — Поиски начались. На рынке нашлось около двух десятков предложений в диапазоне от 1000 до 3000 долларов. Критерии покупки были строгими: только пятидверный хэтчбек, обязательно красный цвет и комплектация не ниже той, с витрины. Подходящий экземпляр обнаружился в Гомеле за 2000 долларов».

Состояние техники оставляло желать лучшего, но машину спасли качественный окрас и редкий для тех лет комфорт: подогрев сидений, климат-контроль, мультируль и полный электропакет.

«Цели создать музейный экспонат не было»

Сразу после покупки Citroën отправился на реанимацию. Три месяца ушло на полное ТО и переварку днища. Бюджет восстановления составил:

сварочные работы и обслуживание — 1500 руб.;

новые пороги — 200 руб.;

пластиковые передние крылья — 440 руб.;

покраска элементов — 400 руб.

«Цели создать музейный экспонат не было. Требовалась надежная рабочая лошадка. Чтобы машина не подводила, заменили все жидкости, ремни, радиатор с патрубками и сцепление, которое буксовало еще при осмотре. Это добавило к смете еще 1000 рублей. Из мастерской поехал к электрикам. За 200 рублей они оживили центральный замок и устранили ошибки по электронике двигателя».

Следом возникла дилемма с оптикой. Родные корректоры фар были сломаны. Пара новых оригинальных фар стоила баснословные 1500 рублей, поэтому Дима решил сэкономить и взял реплику среднего качества за 500 рублей. Но скупой платит дважды — свет оказался отвратительным.

«Пришлось вскрывать корпус в профильном сервисе, где выяснилось, что фары собраны с заводским браком. Проблему решили радикально установкой Bi-LED модулей за 1000 рублей. Финальным штрихом стали щетки Bosch Aero Twin за 180 рублей».

«Началась охота за оригинальными дисками R15, которые видел в автосалоне 20 лет назад»

Когда техническая часть была закрыта, пришло время хотелок.

«На место штатных древних динамиков и нерабочей магнитолы встали четыре новых компонента и голова Prology — по 300 рублей за акустику и устройство. Началась долгая охота за теми самыми оригинальными дисками R15, которые видел в автосалоне 20 лет назад. Комплект нашелся в Минске за 300 рублей, на них обули новую „Белшину“ еще за 440».

Чтобы мультируль был еще более функциональным, Дима за день самостоятельно перепаял резисторы в кнопках, подружив их с новой магнитолой, и вывел микрофон для громкой связи.

Список доработок пополнили багажные поперечины на крышу (300 руб.) и новый чехол КПП из экокожи (50 руб.). Даже ключ зажигания не остался без внимания вопреки советам мастеров сэкономить и сделать обычный дубликат. Дима отдал 300 рублей за современный ключ со встроенными кнопками управления центральным замком. Эстетика и удобство оказались важнее.

Доведение до ума коснулось каждой мелочи: замок бардачка (20 руб.), газовые упоры капота и багажника (150 руб.), реле обогрева стекла (20 руб.). Неисправную приборную панель заменили (50 руб.), а штатные коврики Дима сделал сам, купив ворсовый материал в «Витебских коврах» (60 руб.).

«Это закрытый гештальт, возможность пожать руку самому себе»

Итог оказался неожиданным. Citroën покупался как запасной вариант, но стал основным. Большой семиместный Logan MCV теперь большую часть времени стоит в гараже, уступая место хэтчбеку. Спустя два года после покупки крупные вложения закончились, теперь машина требует лишь редкого внимания по мелочам.

«Если подбить дебет с кредитом, математика получается специфическая. Покупка обошлась в 2000 долларов, а весь ремонт в районе 7730 рублей (примерно 2400−2500 долларов по среднему курсу за период работ. — Прим. ред.). И это без учета мелочевки и личного времени».

При этом сегодня такая Citroën Xsara в самом лучшем состоянии вряд ли уйдет дороже 3000 долларов. С точки зрения перекупа или рационального водителя — сделка сомнительная, если не сказать провальная.

Но когда Дима садится за руль, он видит не старый французский хэтчбек с переваренными порогами, а ту самую ярко-красную мечту за витринным стеклом. В 2006-м эти 15 000 долларов были целым состоянием и билетом в другую жизнь. Спустя почти 20 лет он все-таки купил себе те самые ощущения: и правильный цвет, и родные диски, и кнопки на руле.

«Это закрытый гештальт, возможность пожать руку самому себе, молодому и небогатому, и сказать: „Смотри, мы все-таки ее взяли“. А за такое не жалко ни лишней тысячи долларов, ни выходных, проведенных с паяльником в руках. Ведь в конечном итоге мы тратим деньги не на железо, а на радость, которую оно дарит».

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