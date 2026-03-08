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WP: Иранские суда везут из Китая груз с химикатами для баллистических ракет

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  • 8.03.2026, 17:50
  • 10,806
WP: Иранские суда везут из Китая груз с химикатами для баллистических ракет
Иллюстрационное фото

Что известно.

Иранские суда покидают Китай с химикатами, которые необходимы для иранской программы баллистических ракет. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на спутниковые снимки.

«Суда «Шабдис» и «Барзин», которые способны перевозить до 6500 и 14500 20-футовых контейнеров, пришвартовались в порту Гаолан в Чжухае. Эксперты сообщили, что Гаолан — это порт погрузки химических веществ, включая перхлорат натрия, который является ключевым прекурсором твердого ракетного топлива. Он крайне необходим Ирану для его ракетной программы», — говорится в публикации.

Газета подчеркивает, что это может стать серьезным изменением во внешней политике Китая, поскольку раньше Пекин стремился избегать любых форм конфронтации с Соединенными Штатами, в том числе на Ближнем Востоке. Предполагается, что суда следуют в иранский порт Бендер-Аббас.

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