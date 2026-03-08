Apple работает над новыми премиальными устройствами под брендом Ultra 2 8.03.2026, 18:10

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Компания выпустит Ultra-версии iPhone, MacBook и AirPods.

Компания Apple формирует новую категорию продуктов с обозначением Ultra. Об этом сообщает Bloomberg.

Одним из ключевых устройств может стать ноутбук MacBook Ultra. Это будет ноутбук с OLED-дисплеем, который займет отдельную позицию в линейке и не будет прямой заменой существующих устройств серии MacBook Pro.

Кроме того, аналогичное позиционирование может получить будущий складной iPhone. По информации Bloomberg, устройство также планируется выпускать под брендом Ultra. Предполагается, что цена смартфона может составить около $2000, что объясняется использованием гибкого дисплея и ряда новых технологических решений.

В СМИ также упоминаются беспроводные наушники AirPods Ultra, которые, по слухам, могут получить встроенные камеры и функции компьютерного зрения. Это позволит использовать ИИ-технологию Visual Intelligence для распознавания окружающих объектов и взаимодействия с голосовым ассистентом.

Ожидается, что перечисленные устройства будут представлены во второй половине 2026 года, вероятнее всего, в сентябре.

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