Алексей Протас забил единственный гол «Вашингтона» в матче с «Бостоном» 8.03.2026, 18:23

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В текущем сезоне НХЛ белорус провел 60 матчей, в которых набрал 43 очка.

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» принимал «Вашингтон».

Встреча завершилась в пользу хозяев льда со счетом 3:1.

Белорусский форвард гостей Алексей Протас отличился заброшенной шайбой, но это не помогло его клубу набрать гостевые очки.

В текущем сезоне НХЛ Протас провел 60 матчей, в которых набрал 43 (21+22) очка. Его показатель полезности составляет «+17», на счету нападающего 20 минут штрафного времени.

«Бостон» с 75 очками занимает 7-е место на Востоке, «Вашингтон» с 69 баллами идет на 11-й позиции.

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