Алексей Протас забил единственный гол «Вашингтона» в матче с «Бостоном»
- 8.03.2026, 18:23
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В текущем сезоне НХЛ белорус провел 60 матчей, в которых набрал 43 очка.
В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» принимал «Вашингтон».
Встреча завершилась в пользу хозяев льда со счетом 3:1.
Белорусский форвард гостей Алексей Протас отличился заброшенной шайбой, но это не помогло его клубу набрать гостевые очки.
В текущем сезоне НХЛ Протас провел 60 матчей, в которых набрал 43 (21+22) очка. Его показатель полезности составляет «+17», на счету нападающего 20 минут штрафного времени.
«Бостон» с 75 очками занимает 7-е место на Востоке, «Вашингтон» с 69 баллами идет на 11-й позиции.