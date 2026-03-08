Украинские бойцы вслепую взорвали российский танк

Украинские бойцы вслепую взорвали российский танк3
- 8.03.2026, 19:37
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Видео.
Бойцы Третьей штурмовой бригады во время техноштурма в Харьковской области уничтожили российский танк, который противник использовал в качестве укрытия.
Во время движения наземных роботизированных комплексов-камикадзе на рубеж противник начал хаотичную атаку сбросами и FPV-дронами.
В результате нескольких ударов камеры двух роботов почти одновременно вышли из строя.
Несмотря на это, операторы подразделения ударных НРК «NC13» продолжили выполнение задания, ориентируясь только по трансляции с одного из беспилотников «Mavic» в воздухе.
Роботы удалось подвести вплотную к танку, после чего он был уничтожен.
Видео боевой работы обнародовано в соцсетях.