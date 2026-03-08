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Украинские бойцы вслепую взорвали российский танк

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  • 8.03.2026, 19:37
  • 8,262
Украинские бойцы вслепую взорвали российский танк

Видео.

Бойцы Третьей штурмовой бригады во время техноштурма в Харьковской области уничтожили российский танк, который противник использовал в качестве укрытия.

Во время движения наземных роботизированных комплексов-камикадзе на рубеж противник начал хаотичную атаку сбросами и FPV-дронами.

В результате нескольких ударов камеры двух роботов почти одновременно вышли из строя.

Несмотря на это, операторы подразделения ударных НРК «NC13» продолжили выполнение задания, ориентируясь только по трансляции с одного из беспилотников «Mavic» в воздухе.

Роботы удалось подвести вплотную к танку, после чего он был уничтожен.

Видео боевой работы обнародовано в соцсетях.

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