Израиль объявил о новой волне атак на Тегеран и другие районы Ирана
- 8.03.2026, 20:09
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Иран в ответ запустил ракеты в сторону Израиля.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую волну атак на Тегеран и другие районы Ирана, сообщает ведомство в телеграм-канале.
«Предварительное сообщение: Армия обороны Израиля начала широкомасштабные удары по целям террористического режима Ирана в Тегеране и других районах Ирана», — говорится в сообщении.
Телеканал Iran International в Х опубликовал кадры из города Кум, на которых виден столб дыма, поднимающийся к небу.
Параллельно ЦАХАЛ сообщил, что засек иранские ракеты, летящие к территории Израиля. Системы обороны приведены в готовность, жителей обязали спрятаться в укрытие.