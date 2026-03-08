Израиль объявил о новой волне атак на Тегеран и другие районы Ирана 8.03.2026, 20:09

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Иран в ответ запустил ракеты в сторону Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую волну атак на Тегеран и другие районы Ирана, сообщает ведомство в телеграм-канале.

«Предварительное сообщение: Армия обороны Израиля начала широкомасштабные удары по целям террористического режима Ирана в Тегеране и других районах Ирана», — говорится в сообщении.

Телеканал Iran International в Х опубликовал кадры из города Кум, на которых виден столб дыма, поднимающийся к небу.

Параллельно ЦАХАЛ сообщил, что засек иранские ракеты, летящие к территории Израиля. Системы обороны приведены в готовность, жителей обязали спрятаться в укрытие.

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