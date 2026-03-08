В Минске прошел «Красивый забег» 11 8.03.2026, 20:42

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Фото: onliner

Тысячи женщин встретили 8 Марта на дистанции.

Утро 8 марта в Минске началось не только с цветов и поздравлений, но и со спорта. В столице прошел традиционный «Красивый забег», участницами которого стали более 2000 девушек и женщин, передает «Онлайнер».

На старт вышли участницы из Беларуси, России, Китая и Казахстана. Среди них были студентки, мамы с колясками, профессиональные спортсменки и те, кто решил пробежать свою первую дистанцию ради атмосферы праздника.

Фото: onliner

Главной особенностью забега стали розовые фатиновые юбки, которые участницы получили вместе со стартовыми номерами. Площадь у Национальной библиотеки перед началом забега превратилась в яркое облако розового цвета — девушки фотографировались, делились праздничным настроением и готовились к старту.

Фото: onliner

После сигнала участницы отправились на дистанцию 5 километров. По пути их поддерживали волонтеры и прохожие, а многие зрители останавливались, чтобы снять необычную картину — тысячи бегущих по городу розовых юбок.

На финише участниц ждали медали, цветы и поздравления. Многие девушки встречали родных и друзей, которые пришли поддержать их с букетами.

Фото: onliner

Фото: onliner

Победительницей «Красивого забега» стала Екатерина Корнеенко.

Рядом работала зона с музыкой и ведущим. Участницы отдыхали, пили воду, снимали номера и продолжали делать фотографии на фоне стартовой арки и Национальной библиотеки. Многие отмечали, что пришли на забег не ради результата, а ради хорошего настроения и самого события.

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

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