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В Иране назвали фамилию нового верховного лидера страны

  • 8.03.2026, 21:26
  • 13,560
В Иране назвали фамилию нового верховного лидера страны

Новый верховный лидер был избран сегодня.

Фамилия нового верховного лидера Ирана останется такой же, какой была у бывшего духовного лидера страны Али Хаменеи. Об этом заявил член иранского Совета экспертов, передает телеканал Al Hadath.

«Мы избрали нового лидера... Фамилия Хаменеи останется и у нового верховного лидера», — сказал он. он.

8 марта член Совета экспертов Мохаммад-Мехди Мирбагери заявил о достижении консенсуса по выбору верховного лидера Ирана. Он отметил, что членами совета за последние дни было приложено максимум усилий, чтобы определиться с кандидатом. По его словам, в результате было сформировано твердое и единодушное мнение.

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