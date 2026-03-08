Белорусские теннисистки выиграли турниры ITF в Египте и Тунисе 3 8.03.2026, 21:33

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Алена Фалей

Победы в финалах отпраздновали Юлия Готовко и Алена Фалей.

Белорусские теннисистки Алена Фалейй и Юлия Готовко – победители двух турниров ITF, решающие поединки прошли в воскресенье, 8 марта, передает «Белсат».

В египетском Шарм-эш-Шейхе в финале Юлия Готовко обошла теннисистку из Италии Камиллу Дзанолини – 0:6, 6:2, 7:6 (12:10). До этого беларуска победила француженку Мари Вилле, литовку Андре Лукошите, Дарью Зелинскую из РФ и египтянку Ясмин Эззат.

В тунисском Монастире в финале соревнований теннисистка Алена Фалей в трехсетовом поединке обыграла испанку Еву Герреро Альварес – 4:6, 6:2, 6:4. на пути к медали она оказалась сильнее итальянки Федерики Ургеси, египтянки Абдель Альхусейн и китаянки Лу Цзя-Цзин.

Также победу белорусские спортсмены одержали и во Франции – белорус Иван Лютаревич в паре с польским теннисистом Филиппом Печенка выиграли второй подряд турнир серии ATP Challenger.

Сообщается, что в финале в Тьонвиле они одолели на двух тай-брейках британско-французский тандем Джошуа Пэрис и Люка Санчес – 7:6 (13:11), 7:6 (7:5). Неделю назад эта же пара выиграла соревнования в Лилле.

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