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Израиль заявил об ударе по штаб-квартире иранских ВВС

  • 8.03.2026, 23:02
  • 2,406
Израиль заявил об ударе по штаб-квартире иранских ВВС

Оттуда Иран планировал ракетные удары по Израилю и странам региона.

Израильские военнослужащие нанесли удар по штаб-квартире ВВС Корпуса стражей исламской революции, заявила Армия обороны Израиля. Оттуда Иран планировал ракетные удары по Израилю и странам региона, сообщает ЦАХАЛ.

«Это место было главным командно-диспетчерским пунктом, который использовался для руководства действиями военно-воздушных сил режима», — указано в пресс-релизе Армии обороны Израиля.

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