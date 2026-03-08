Израиль заявил об ударе по штаб-квартире иранских ВВС
- 8.03.2026, 23:02
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Оттуда Иран планировал ракетные удары по Израилю и странам региона.
Израильские военнослужащие нанесли удар по штаб-квартире ВВС Корпуса стражей исламской революции, заявила Армия обороны Израиля. Оттуда Иран планировал ракетные удары по Израилю и странам региона, сообщает ЦАХАЛ.
«Это место было главным командно-диспетчерским пунктом, который использовался для руководства действиями военно-воздушных сил режима», — указано в пресс-релизе Армии обороны Израиля.