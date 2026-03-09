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Ирак сократил добычу нефти на 60%

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  • 9.03.2026, 1:07
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Ирак сократил добычу нефти на 60%

Сокращение отражает растущие логистические проблемы в Персидском заливе.

Добыча нефти в Ираке сократилась примерно на 60% из-за того, что продолжающаяся война с Ираном осложняет доступ танкеров и фактически блокирует экспорт через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Так, сейчас Ирак добывает около 1,7-1,8 млн баррелей в сутки, что значительно меньше примерно 4,3 млн баррелей в сутки до начала конфликта.

Сокращение отражает растущие логистические проблемы в Персидском заливе, где война резко ограничила количество танкеров, способных загружать нефть. Из-за меньшего количества судов, доступных для транспортировки, региональные производители были вынуждены уменьшить добычу по мере заполнения хранилищ.

Ирак стал первым крупным производителем нефти в Персидском заливе, который сократил добычу из-за конфликта. Позже ОАЭ и Кувейт последовали его примеру, уменьшив собственную добычу, поскольку сбои распространяются на весь регион.

Конфликт фактически остановил движение через Ормузский пролив — один из ключевых мировых маршрутов поставки энергоносителей. Через этот водный путь проходит около пятой части мирового экспорта нефти, что делает любые длительные сбои серьезным риском для глобальных поставок энергоресурсов.

Из-за ограниченного доступа танкеров и ограниченных экспортных маршрутов нефтедобывающие страны Персидского залива закачивают сырую нефть в хранилища, однако имеющиеся мощности быстро исчерпываются.

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