МИД Ирана прокомментировал информацию о сотрудничестве с Россией во время войны 9.03.2026, 5:02

6,602

Аббас Арагчи

Тегеран заявил, что Москва «помогает во многих направлениях».

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью NBC News ответил на вопрос о том, получает ли Иран поддержку со стороны России.

7 марта этот канал сообщал со ссылкой на четыре источника, что Россия предоставляет Ирану разведывательные данные о местонахождении американских войск на Ближнем Востоке, включая разведывательные данные, которые могут помочь Ирану найти американские военные корабли.

Арагчи заявил, что «сотрудничество между Ираном и Россией не является чем-то новым, это не секрет», но не сказал, помогает ли российская разведка Ирана находить военные активы США.

«Они помогают нам во многих различных направлениях. У меня нет никакой детальной информации», — заявил глава МИД Ирана.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com