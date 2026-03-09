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МИД Ирана прокомментировал информацию о сотрудничестве с Россией во время войны

  • 9.03.2026, 5:02
  • 6,602
МИД Ирана прокомментировал информацию о сотрудничестве с Россией во время войны
Аббас Арагчи

Тегеран заявил, что Москва «помогает во многих направлениях».

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью NBC News ответил на вопрос о том, получает ли Иран поддержку со стороны России.

7 марта этот канал сообщал со ссылкой на четыре источника, что Россия предоставляет Ирану разведывательные данные о местонахождении американских войск на Ближнем Востоке, включая разведывательные данные, которые могут помочь Ирану найти американские военные корабли.

Арагчи заявил, что «сотрудничество между Ираном и Россией не является чем-то новым, это не секрет», но не сказал, помогает ли российская разведка Ирана находить военные активы США.

«Они помогают нам во многих различных направлениях. У меня нет никакой детальной информации», — заявил глава МИД Ирана.

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