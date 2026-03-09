«Услышав название, Лукашенко встрепенулся»40
- 9.03.2026, 17:08
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У правителя — весеннее обострение?
Настоящую угрозу независимости правитель обнаружил во время посещения «Мак.бай».
Все, казалось бы, шло хорошо и изначально ничего в американской сети фаст-фуда пусть и экспроприированной) правителю в районе суверенитета не натирало, пишет «Салiдарнасць».
Расправившись огромным ножом с гамбургером (спасибо, что только с ним) и поваляв на столе общепита шпица Умку (ну а где еще полежать собачке?), Лукашенко выдвинулся к аппарату с кофе.
И вот тут-то у гаранта неожиданно случился острый приступ защемления национального достоинства.
Директор сети Виктория Данько неосторожно попыталась заказать американо для первого вице-премьера Николая Снопкова. Услышав название, Лукашенко встрепенулся:
— Американо надо переименовать в белорусcкий бренд. В скобках пока пиши «американо», а когда привыкнут, тогда…»
Шутка это была или нет, кажется, он и сам еще не решил. Очевидно, все будет зависеть от результата.
В целом тактика рабочая. Сначала с грозным лицом поришь какую-то чушь, а после, когда все побежали выполнять «жэсточайшее указание» и ожидаемо получили на выходе ерунду, заявляешь, что ничего такого не говорил, а вокруг чиновники «без мозгов» — ни шуток не понимают, ни выполнить поручение не могут.
Есть подозрение, что с «американо» нас ждет та же история. Названия уже можно накидывать. «Белоруссиано», «диктатуриано», «дебилиано»… Тут как ни назови — всем и так будет понятно, где настоящая угроза белорусскому обществу.
Ну а в целом переименовать американо, конечно, не сложно. Сложнее потом доказать белорусам, что это не ты дурак, а чиновники тебя не так поняли.