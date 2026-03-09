Доллар стремительно дорожает 8 9.03.2026, 12:19

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Что будет с курсами в середине марта.

По итогам прошлой недели на белорусском валютном рынке обменный курс доллара США восстановил все потери первых двух месяцев 2026 года и к началу года вышел в плюс на 0,80%. Как конфликт на Ближнем Востоке разгоняет курсы валют и каких значений можно жать в середине марта, рассказывает в статье для myfin.by финансовый аналитик Михаил Грачев.

Курс закрытия торгов в пятницу 6 марта составил USD/BYN 2,9259, опередив наш предыдущий прогноз. Всего за прошлую неделю доллара поднялся в цене на +2,53%. Объём торгов долларом на БВФБ составил 83,834 млн долларов США, что примерно соответствует среднему уровню объёма.

Обменный курс российского рубля на белорусском валютном рынке за прошлую неделю закономерно потерял в цене и к началу года рост курса рубля сократился до +0,46%. Курс закрытия недели составил RUB/BYN 3,7230 за 100 российских рублей. Всего же за неделю рубль потерял -0,69%, объём торгов 33 113,930 млн рублей. Это максимальный объём торгов рублём с конца 2024 года, что свидетельствует о высоком спросе на российскую валюту со стороны белорусской экономики.

На российском финансовом рынке курс доллара США также максимально вырос за неделю с начала текущего года. Курс закрытия прошлой недели составил 79,0 рублей, в течение торгов в пятницу 6 марта доллар поднимался в моменте до 79,30 рублей. Рост цены доллара на внутреннем рынке обусловлен сочетанием внешних и внутренних факторов.

К первым относится общее укрепление доллара США на мировом рынке на фоне развития военного конфликта на Ближнем Востоке. Какого-либо света в конце тоннеля пока не просматривается, поэтому высока вероятность того, что этот фактор останется в силе.

Внутренним фактором, повлекшим снижение курса рубля, является совместное решение финансовых властей России о приостановке продажи валюты на внутреннем рынке. Минфин РФ намерен изменить цену отсечки нефти эталонной марки Brent для пополнения Фонда национального благосостояния, который в силу растущего бюджетного дефицита в первые два месяца этого года потерял немалую часть средств.

Банк России в целом осторожно относится к идее, чтобы дополнительные средства, которые могут возникнуть при снижении цены отсечки нефти, не вышли на потребительский рынок в виде роста кредитного портфеля. В противном случае все усилия Центробанка по сдерживанию инфляции пойдут насмарку и потребуют поддержания ключевой ставки на текущем уровне.

Цена на нефть тоже ставит рекорд

Ещё одним итогом развивающегося военного противостояния на Ближнем Востоке стал рост цены нефти. К окончанию прошлой недели марка Brent поднималась до уровня в $94,64 за баррель, что является максимумом с октября 2023 года. Многие аналитики сырьевого рынка считают, что вполне возможно достижение уровня в $100 долларов за бочку. На европейском розничном рынке стоимость автомобильного топлива поднялась до максимальных значений за последние два года, что по итогам марта автоматически приведёт к раскручиванию инфляционной спирали и ослаблению евро валюты.

В целом, с учётом сказанного, можно полагать, что на текущей неделе курс доллара США на белорусском валютном рынке имеет шансы на дальнейший рост. При усилении доллара на российском рынке до 82,0 рублей на белорусских торгах «бакс» будет стремиться к 3 рублям.

Но по мере окончательной реализации плана Минфина РФ по наполнению ФНБ на рынок вернутся продажи иностранной валюты, что приведёт к ослаблению курса доллара. Кроме этого, в конце марта предстоят годовые налоговые выплаты нефтегазовых экспортёров, что также увеличит спрос на рублёвую ликвидность. Таким образом, во второй половине марта не исключено возвращение валютных качелей в сторону укрепления рубля.

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