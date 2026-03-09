Появилось видео ракетного удара ВСУ по Донецкому аэропорту

Появилось видео ракетного удара ВСУ по Донецкому аэропорту2
- 9.03.2026, 8:22
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Были применены ракеты ATACMS и Storm Shadow
7 марта 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар по площадке запуска шахедов в Донецком аэропорту ракетами ATACMS и Storm Shadow, сообщили OSINT-аналитики из группы «КіберБорошно».
В Telegram-канале «КіберБорошна» опубликовано видео атаки.
«Во время удара были применены ракеты ATACMS и Storm Shadow. Новые кадры подтверждают, что атака произошла во время подготовки очередного удара. На территории зафиксировано большое число дронов. Разведку осуществлял дрон Бунтар-3», — говорится в комментарии к нему.
Также в «КіберБорошні» сообщили, что продолжением этой операции стало уничтожение склада боеприпасов оккупантов на территории завода «Точмаш» возле Донецкого аэропорта 8 марта.