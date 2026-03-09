США и Израиль поразили важнейший объект в Иране: хроника войны 8 9.03.2026, 8:26

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(Обновляется) Точные удары авиации союзников.

На Ближнем Востоке продолжается американо-израильская операция против Ирана.

Сайт Charter97.org следит за развитием событий на протяжении девятого дня войны.

23:40 Говорить о взятии под контроль иранской нефти пока «слишком рано», заявил телеканалу NBC американский президент Дональд Трамп.

Говоря об этом, он привел в пример ситуацию в Венесуэле, где после захвата диктатора Николаса Мадуро США получили от республики более 80 млн баррелей нефти.

«Посмотрите на Венесуэлу. Люди думали об этом, но говорить об этом пока рано», — сказал он.

22:59 Дональд Трамп дал интервью телеканалу CBS, и среди прочего сказал: «Война очень близка к концу, более‑менее».

По словам президента США, боевые действия «далеко опережают график». Ранее в Белом доме предполагали, что война может продлиться более месяца.

Трамп заявил, что у Ирана нет «ни флота, ни связи, у них нет военно‑воздушных сил», а ракет осталась «россыпь».

22:32 Президент США Дональд Трамп провел разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщают российские агентства со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова.

По его словам, «акцент, естественно, был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию».

Разговор, как сообщается, длился около часа.

21:37 МИД Турции вызвало иранского посла и попросило дать объяснения по поводу выпущенной в сторону Турции баллистической ракеты, сообщает CNN Turk со ссылкой на источник в ведомстве.

21:19 Трамп через несколько часов проведет внеплановую пресс‑конференцию — она станет первой с начала войны с Ираном.

20:22 Армия обороны Израиля сообщает, что в центральной части страны проходит поисково-спасательная операция после запуска воздушных целей с территории Ливана.

Власти не уточняют, где именно было попадание. По данным спасательных служб, известно о двух пострадавших в возрасте от 30 до 40 лет; у них легкие повреждения.

Параллельно с обстрелом из Ливана ЦАХАЛ сообщал о запуске новой волны ракет из Ирана. Гражданскому населению рекомендовано проследовать в укрытия.

19:52 Александр Лукашенко поздравил Моджтабу Хоссейни Хаменеи с избранием на должность верховного лидера Ирана, которую ранее занимал его покойный отец.

Диктатор заверил, что в Минске «высоко ценят отношения партнерства с Тегераном и придают большое значение дальнейшему расширению контактов на всех уровнях», пожелал Моджтабе Хаменеи «здоровья, мудрости и успехов в его миссии», а народу Ирана — «мира, мужества и единства».

19:44 Американский президент Дональд Трамп уже в понедельник, 9 марта, должен рассмотреть варианты сдерживания роста цен на нефть, рассказали источники Reuters.

19:06 Американские чиновники перехватили зашифрованную передачу из Ирана, которая, предположительно, предназначалась для активации «спящих агентов» за пределами страны. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на предупреждение, разосланное правоохранительным органам.

18.25 Трамп заявил, что корабли, ожидающие в Ормузском проливе, должны «проявить смелость» и пройти через этот водный путь, несмотря на напряжённость в отношениях с Ираном.

В интервью ведущему Fox News Брайану Килмиду в воскресенье Трамп сказал: «Нет ничего, чего стоит бояться. У них нет военно-морских сил, мы потопили все их корабли».

17.25 США перебросили на авиабазу Фэрфорд в Англии четыре стратегических бомбардировщика B-1 Lancer. Самолеты прибыли для подготовки к ударам по Ирану. Минобороны Великобритании подтвердило прибытие американских бомбардировщиков.

16.50 Саудовский нефтяной гигант Aramco начал сокращать добычу на двух своих нефтяных месторождениях, сообщает Reuters. Часть поставок нефти перенаправлено в порт Янбу на Красном море.

16.35 Украина получила 11 запросов о защите от «Шахедов» от США, Европы и соседей Ирана. На часть запросов Киев уже ответил конкретными решениями и поддержкой. Об этом в понедельник, 9 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

16.20 Франция планирует «чисто оборонительную» миссию по возобновлению работы Ормузского пролива. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон, находясь на Кипре.

15.50 Министерство обороны Турции сообщило, что баллистическая ракета, запущенная из Ирана, уничтожена «средствами противоракетной обороны НАТО» после того, как ракета вошла в воздушное пространство Турции.

По данным турецких военных, обломки упали в пустынной местности в городе Газиантеп на юго-востоке страны, пострадавших нет.

15.40 Иранский порт Бандар-Аббас снова подвергся воздушной атаке. Центральное командование США сообщило о поражении трех военных кораблей.

15.30 Центральное командование США опубликовало видео, на котором показано уничтожение ракетных пусковых установок на территории Ирана.

14:39 Через Ормузский пролив впервые за несколько дней прошел крупный нефтяной танкер, несмотря на напряженную обстановку в регионе. Судно Shenlong, находящееся под управлением греческой компании, перевозит около одногомиллиона баррелей саудовской нефти, сообщает Bloomberg. По данным агентства, во время прохода через пролив танкер временно отключал транспондер и снова начал передавать сигнал только у побережья Индии, сообщает BILD.

13:19 Израиль нанес ракетные удары по Ливану. Как сообщила Al Jazeera Arabic, Израиль наносит авиаудар по южным пригородам Бейрута.

Корреспондент Times of Israel публикует кадры, предположительно, атаки на Al-Qard al-Hasan — НКО, связанной с «Хезболлой». ЦАХАЛ заявил, что сейчас в Ливане для обнаружения инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана действуют наземные войска. До их ввода на территории использовались ракетные удары. Израильские СМИ сообщают, что в результате атаки на южный Ливан взорвался автомобиль. Также сообщается, что Израиль разбомбил Российский культурный центр в Ливане.

11:52 Дональд Трамп заявил, что текущий рост цен на нефть — это «очень маленькая плата» за безопасность для США и всего мира.

«Краткосрочный рост цен на нефть, который быстро снизится после уничтожения иранской ядерной угрозы, — это очень маленькая плата за безопасность и мир для США и всего мира. Только дураки думают иначе!» — написал он.

10:31 Издание Iran International сообщило о ликвидации Али Хашеми, заместителя командующего Корпусом стражей исламской революции в Исфахане. Отмечается, что он был убит 8 марта во время авиаударов США и Израиля.

8:59 Военно-воздушные силы ЦАХАЛа при целеуказании военной разведки завершили очередную волну ударов по инфраструктуре иранского режима в ряде районов Ирана. В ходе ударов израильские самолеты атаковали завод по производству ракетных двигателей и несколько пусковых установок баллистических ракет большой дальности. Одновременно ЦАХАЛ продолжает углублять поражение военной инфраструктуры.

В числе пораженных объектов: штаб сил внутренней безопасности в Исфахане, базы «Корпуса стражей исламской революции» и «басиджей».

8:41 Украина направила экспертов и дроны-перехватчики для защиты баз США в Иордании.

По заявлению Владимира Зеленского, Украина оперативно откликнулась на запрос США от 5 марта и на следующий день направила команду специалистов с передовыми технологиями для противодействия иранским беспилотникам.

8:24 Власти США и Израиля обсуждали возможность отправки спецназа в Иран «на более позднем этапе войны» для «захвата его запасов высокообогащенного урана» и другого ядерного топлива. Об этом в воскресенье, 8 марта, со ссылкой на четыре источника сообщило издание Axios, добавив, что пока остается неясным, будет ли это американская, израильская или совместная миссия.

«Вероятно, это произойдет только после того, как обе страны убедятся, что иранские военные больше не могут представлять серьезную угрозу для участвующих сил», — говорится в материале.

8:22 Ядерный объект в иранской провинции Исфахан получил серьезные повреждения в результате ударов США и Израиля. Об этом сообщило иранское информагентство ISNA со ссылкой на Национальный центр ядерной безопасности.

Согласно сообщению, на данный момент не поступало информации о радиационном загрязнении.

Как сообщается, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано об инциденте.

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