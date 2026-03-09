Украина готовит судебные действия против Венгрии
- 9.03.2026, 9:06
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Из-за изъятых денег из инкассаторских авто.
Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Украина готовит судебные действия против Венгрии из-за изъятых денег из инкассаторских автомобилей «Ощадбанка».
«В Украине мы говорим: «На воре шапка горит». Это означает «Нечистая совесть не нуждается в обвинителе». Это именно тот случай. Мы ждем возврата украденных средств и готовим конкретные судебные действия. А также будем требовать справедливости и ответственности», — написал он на своей странице в Х.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт «все еще ждет ответа» относительно перемещения средств через страну.
In Ukraine we say: На злодієві шапка горить. Meaning “A guilty conscience needs no accuser”. This is exactly the case.— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) March 8, 2026
We are waiting for the return of the stolen funds and are preparing concrete legal action.
And we will also demand justice and accountability. https://t.co/SW7DVPhvsJ