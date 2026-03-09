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Украина готовит судебные действия против Венгрии

  • 9.03.2026, 9:06
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Украина готовит судебные действия против Венгрии

Из-за изъятых денег из инкассаторских авто.

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Украина готовит судебные действия против Венгрии из-за изъятых денег из инкассаторских автомобилей «Ощадбанка».

«В Украине мы говорим: «На воре шапка горит». Это означает «Нечистая совесть не нуждается в обвинителе». Это именно тот случай. Мы ждем возврата украденных средств и готовим конкретные судебные действия. А также будем требовать справедливости и ответственности», — написал он на своей странице в Х.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт «все еще ждет ответа» относительно перемещения средств через страну.

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