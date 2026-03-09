Украина готовит судебные действия против Венгрии 9.03.2026, 9:06

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Из-за изъятых денег из инкассаторских авто.

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Украина готовит судебные действия против Венгрии из-за изъятых денег из инкассаторских автомобилей «Ощадбанка».

«В Украине мы говорим: «На воре шапка горит». Это означает «Нечистая совесть не нуждается в обвинителе». Это именно тот случай. Мы ждем возврата украденных средств и готовим конкретные судебные действия. А также будем требовать справедливости и ответственности», — написал он на своей странице в Х.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт «все еще ждет ответа» относительно перемещения средств через страну.

In Ukraine we say: На злодієві шапка горить. Meaning “A guilty conscience needs no accuser”. This is exactly the case.



We are waiting for the return of the stolen funds and are preparing concrete legal action.



And we will also demand justice and accountability. https://t.co/SW7DVPhvsJ — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) March 8, 2026

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