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Журналиста Павла Добровольского приговорили к девяти годам колонии

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  • 9.03.2026, 10:18
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Журналиста Павла Добровольского приговорили к девяти годам колонии
Павел Добровольский

За «измену государству».

Журналиста Павла Добровольского приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает «Позірк».

Его судили по ч. 1 ст. 356 УК (Измена государству). Решение вынес Минский городской суд, процесс был закрытым.

По имеющейся информации, обвинение было связано с профессиональной деятельностью журналиста. Добровольский работал как в белорусских, так и в зарубежных СМИ, в том числе в украинском издании NV.ua (до начала полномасштабного вторжения России в Украину).

Напомним, Павел Добровольский был задержан в Минске 22 января 2025 года — через несколько месяцев после возвращения на родину.

Из Беларуси Павел уехал в начале осени 2021 года. По информации на его страницах в социальных сетях, после отъезда путешествовал по миру: объехал ряд европейских стран, был в Иране, России, странах Южной Америки. В октябре 2024 года вернулся в Минск.

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