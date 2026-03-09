Украинские десантники ликвидировали российских комбатов

Украинские десантники ликвидировали российских комбатов7
- 9.03.2026, 11:01
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Успешная операция ВСУ на Запорожье.
На Запорожском направлении подразделения Десантно-штурмовых войск (ДСВ) ВСУ ликвидировали двух российских комбатов, пишет unian.net.
Об этом сообщил в интервью генерал-майор Олег Апостол, командующий ДШВ ВСУ. Он рассказал, что во время продвижения украинские подразделения дошли до тыловых укреплений врага в 8 км от линии боевого столкновения.
Апостол уточнил, что российский комбат даже не понимал, что перед ним не россияне, а украинские военные, поэтому спокойно двигался в их направлении и махал рукой.
«Именно в это время за ним следил экипаж разведывательного дрона, а сам момент ликвидации зафиксировала камера», — добавил военный.