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Украинские десантники ликвидировали российских комбатов

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  • 9.03.2026, 11:01
  • 10,274
Украинские десантники ликвидировали российских комбатов

Успешная операция ВСУ на Запорожье.

На Запорожском направлении подразделения Десантно-штурмовых войск (ДСВ) ВСУ ликвидировали двух российских комбатов, пишет unian.net.

Об этом сообщил в интервью генерал-майор Олег Апостол, командующий ДШВ ВСУ. Он рассказал, что во время продвижения украинские подразделения дошли до тыловых укреплений врага в 8 км от линии боевого столкновения.

Апостол уточнил, что российский комбат даже не понимал, что перед ним не россияне, а украинские военные, поэтому спокойно двигался в их направлении и махал рукой.

«Именно в это время за ним следил экипаж разведывательного дрона, а сам момент ликвидации зафиксировала камера», — добавил военный.

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