Режим страдает шпиономанией 9 9.03.2026, 11:20

7,340

Власти закручивают гайки радиолюбителям.

В начале марта Совет министров принял постановление № 108 «О радиочастотном спектре». Что это значит и что меняет для радиолюбителей, которые теперь оказались под прицелом? «Белсат» спросил ученого, сертифицированного радиолюбителя (EU1AEY) Сергея Бесараба.

Вероятной причиной внесения изменений в законодательство могла стать история «радиошпионов». О ней в середине января рассказывал Роман Протасевич на госканале СТВ. Более 50 человек привлекли к ответственности за «прослушку переговоров» силовиков, а семерых оставили за решеткой и подозревают в «шпионаже» и «измене государству». До этого про якобы прослушку военных и гражданских пилотов рассказывали в КГБ.

«Учитывая контекст «дела радиолюбителей», это «Зачистка поля, этап 2»», – говорит по поводу изменений в законодательство Сергей Бесараб.

По его словам, чиновники своим постановлением не создали частотную революцию и не провели передел сети. Но существенные изменения, которые закручивают гайки, есть.

«Налог на железо»

Согласно введенным правилам, физлица теперь обязаны ежегодно платить за использование полос радиочастот любительской и любительской спутниковой радиослужб – за каждое устройство, которым, условно, человек к этим частотам подключается. Сумма – 0,2 базовой величины, то есть 9 рублей (при базовой – 45).

«Власти хотят монетизировать весь парк аппаратуры, тащить деньги откуда могут – знаете, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Раньше радиолюбители и так платили – за позывной, за пользование радиочастотным спектром, условно, за одну рацию. Сейчас нужно за каждую. Это, вроде бы, небольшая сумма. Например, у меня 5 раций, за все в год – 40 рублей. В год не так много.

Но тут другой момент – сам факт. Это ведь про нормализацию – людей приучают, что за все нужно платить. Сегодня это 0,2 «базовой», завтра – 0,5, потом как бы целая «базовая», – отмечает ученый.

«Радиослужбы»

В постановлении прописано, что теперь понятие «служба» меняется на «радиослужба». Этот, как кажется со стороны, малосущественный пункт Бесараб тоже считает важным. По его мнению, власти пытаются подогнать белорусские нормы под нормы российского «Союз радиолюбителей России» и регламентировать любительское занятие.

Собеседник считает, что это может делаться для упрощения регулирования и контроля.

«Этот пункт с переименование нам намекает: вы уже не радиолюбители, а часть государственной системы распределения радиочастот. Для рядового любителя это значит больше бумаг и меньше свободного эфира – небо уже "закрывается" клеткой».

Все нужно регистрировать – а получится ли?

Одно из ключевых изменений – власти прописали необходимость получать разрешение на владение радиоэлектронными средствами, а также порядок отказов выдачи таких разрешений. Основанием может стать, например, несоответствие техническим регламентам Таможенного или Евразийского Экономического союза.

«Интересный ход: получается, все, что не соответствует этому, будем честны, достаточно устаревшему регламенту ТС, – как бы не подлежит сертификации в Беларуси. То есть все самые продвинутые, мощные рации – они же не сертифицированы под регламент ТС. Например, у меня японская рация Yaesu, которая не прописана в этом техрегламенте, – и мне отказывают. А российские – они, как правило, бутафорские, отверточный самый дешевый Китай, не выдерживают никакой критики и ими практически никто не пользуется. Люди покупают проверенные бренды, и сейчас их зарегистрировать будет или сложнее, или вообще невозможно».

За отсутствие разрешения на оборудование человеку может грозить «административка» и штраф, отмечает Бесараб. Собеседник допускает, что в худшем случае все может обернуться политически мотивированным уголовным преследованием.

«После "дела радиолюбителей" мы понимаем, что это "шпионаж" и "измена Родине", вот и все. И не надо лишних телодвижений, – говорит Сергей. – Получается, держать дома рацию почти то же самое, что держать дома пистолет, даже если в нем нет патронов. К человеку приходят, находят рацию – и все, можно «наказывать». По сути, это юридическая легализация контроля за сообществом».

Касается всех, кроме силовиков

Показательный момент в новом документе – что его требования не распространяются на МВД, Министерство обороны, Министерство транспорта и коммуникаций (в части РЭС и (или) ВЧУ, обеспечивающих безопасность полетов и авиационную безопасность), МЧС, КГБ, Госпогранкомитет, ДФР, СК, Госкомитет судебных экспертиз, таможенные органы. В этом списке также Оперативно-аналитический центр при президенте Беларуси и Служба безопасности Лукашенко.

«Они могут не согласовывать частоты, ставить помехи, использовать любое абсолютно грязное оборудование. Никаких им сертификатов не надо – фактически это такая легализация государственного радиохулиганства, – считает Бесараб. – Нам, радиолюбителям, намекают: в белорусском эфире есть вы, планктон, – пыль под ногами майора, а силовики теперь – короли эфира, которые творят, что хотят».

Важно, что, если человек просто пассивно слушает какую-то частоту и ничего не передает, отследить его действия невозможно. Но эксперт напоминает: при задержании фигурантов нашумевшего дела не проводились их биллинги.

«Они никого не ловили, не пеленговали, не проводили какие-то мероприятия, где требуется высокий технический уровень, – просто провели зачистку тех, кто был зарегистрирован официально. Кто сам принес все документы. Поэтому, по сути, люди сейчас между молотом и наковальней: с одной стороны, ты знаешь, что добровольная регистрация – это потенциально добровольная петля за хобби, а, с другой, без добровольной регистрации уже и невозможно, по большому счету, им заниматься».

«Бонусы»

В документе также прописано, что теперь для получения сотового идентификатора обязательно нужен документ с пропиской. Значит ли это, что теперь при покупке новой сим-карты, кроме паспорта, затребуют еще и прописку в нем?

«Да, будут выписывать еще данные проживания, – отвечает эксперт.

«Также написано, что вводится обязательная запись всех обращений в справочную службу, техподдержку. Вроде бы, ничего удивительного: банки же записывают. Но, с другой стороны, мало ли что можно подогнать под максимально размытые формулировки этого положения, к которым можно придраться? Плюс, изменение с СМС-шлюзами: сейчас запрещена полностью автоматическая отправка СМС. Значит, и дальше будут проблемы, которые появились раньше с получением этих сообщений для регистрации в различных сервисах. Потому что сейчас власти официально прописали контроль над шлюзами. По сути, можно отключать все варианты регистрации входа с отправкой входа и забыть про мессенджеры, которые используют такой вариант верификации».

Это не критично, но как минимум усложняет жизнь белорусам. Еще один момент, который работает в эту сторону, – упоминание электромагнитной совместимости.

«Это значит, что если рядом с домом построили какую-то вышку новую – не важно, гражданскую, сотовую или спецсвязи – а ты пришел продлевать твое разрешение, тебе могут просто отказать, потому что ты создаешь какую-то теоретическую помеху для этой железки», – предполагает собеседник.

Зачем вообще понадобились эти изменения

Сюжетом на СТВ пропаганда, по сути, показала, что серьезные структуры вроде службы безопасности Лукашенко могли прослушивать даже любители. Теперь же она пытается «загнать джина в бутылку», считает собеседник.

«Понимаете, как интересно складывается картина с этими радиолюбителями? Они показали, что все это хваленое белорусское импортозамещенное, все рассказы про технологии оказались абсолютно дырявыми. Силовики пользовались какими-то китайскими рациями, как таксисты, и их переговоры мог перехватить чуть ли не ребенок. Поэтому сейчас все подгоняется под модель, чтобы ты не мог иметь оборудование, которым можешь показать, что король-то – голый, – объясняет ученый.

С одной стороны, если ты силовик, можешь пользоваться чем угодно – примитивными, нешифрованными, дешевыми, даже самодельными устройствами. А, с другой, гражданское общество зажимается, чтобы полностью ограничить доступ к оборудованию, которое могло бы как раз-таки показать, как работают эти структуры».

Плохие новости в том, добавляет Сергей Бесараб, что радиолюбителям противопоставить новым правилам нечего и «защититься» от них они не могут.

«Это нормализация того, что Протасевич показал в своем репортаже, – они просто подвели под это нормативную базу. Хотя и плавненько – может, побоялись обратить на себя внимание мировой общественности. Тут, знаете, как: если бросить лягушку в кипяток, она выскакивает, а если потихоньку повышать температуру, лягушка сварится – и наши власти делают именно так».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com