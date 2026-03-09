На электоральном поле Украины появились новые игроки Владимир Фесенко

9.03.2026, 11:30

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Владимир Фесенко

Что о них известно.

На фоне слухов о возможности выборов (которых, по моему мнению, в ближайшие полгода точно не будет), начали появляться данные опросов с электоральными рейтингами потенциальных кандидатов на пост президента Украины и возможных участников парламентских выборов

Есть данные неизвестных мне структур, достоверность которых я не могу оценить, поэтому не буду им делать лишней рекламы. Но на что обращу внимание. Среди потенциальных участников выборов рядом с известными и потенциально возможными игроками начинают упоминать мэра Харькова Игоря Терехова (ему дают аж 5% на президентских выборах), а среди участников парламентских выборов — партию И. Терехова и В. Кима (их рейтинг оценивают в 5,5%).

Опять же, не могу оценить достоверность этих данных. Однако отмечу, что в декабре 2025 года в своем опросе эту партию поставил в свой рейтинговый список центр SOCIS. По их данным, на тот момент за партию Терехова-Кима готовы были голосовать 2,8% (от общего количества респондентов), а среди тех, кто определился и будет голосовать — 4%. И эта партия обходила ОПЗЖ по рейтингам. Но это было в декабре.

В январе и феврале 2026 года Украина пережила очень сложную энергетическую ситуацию. И в контексте этих событий в положительном смысле неоднократно упоминали мэра Харькова. Также добавлю, что в экспертных кругах все чаще говорят о партии Терехова-Кима как одного из потенциальных фаворитов будущих парламентских выборов. Ее часто называют «партией мэров», что не совсем корректно и по форме и по сути. Виталий Ким не является мэром, он является главой Николаевской областной государственной администрации. За эту партию, скорее всего, будут голосовать избиратели, которые не поддерживают ни Зеленского, ни Залужного, ни любую «партию военных». Эти избиратели ждут сосредоточения на решении текущих социально-экономических проблем, а не на идеологических и личностных конфликтах. Именно в этом ее электоральная суть. И похоже, что по рейтингам, эта потенциальная партия действительно становится одним из фаворитов будущих парламентских выборов.

Рейтинги партии Терехова-Кима наверняка выросли на фоне зимних событий. У меня есть данные закрытого опроса известного и авторитетного социологического центра, который не публикует электоральные рейтинги, потому что считает неэтичным делать это во время полномасштабного российского вторжения, но все же исследует эту тему. Поэтому по этическим соображениям я не буду их цитировать, но рейтинги упомяну.

По данным их опроса, в середине февраля по партийным спискам лидирует партия Зеленского-Буданова- Федорова — за них готовы голосовать 17% от всех респондентов и 24% от тех, кто определился. На втором месте партия Залужного, их рейтинги — 14% (19%) соответственно. Партия Европейская солидарность на третьем месте — 8% (12%). На четвертом месте условная партия Азов — 8% (11%). На пятом месте — партия мэра Харькова Терехова — 6% (8%).

Так что в партийной гонке появляется еще один перспективный игрок.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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