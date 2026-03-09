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Стало известно, сколько воды потребуется ИИ для работы

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  • 9.03.2026, 11:44
  • 5,398
Стало известно, сколько воды потребуется ИИ для работы

Речь идет о миллиардах литров воды в день.

Прогнозируемый спрос на воду со стороны ИИ создаст серьезные проблемы для развития центров обработки данных, считают ученые.

ИИ нужно очень много воды. Дата-центры, обеспечивающие обучение и работу и искусственного интеллекта, уже потребляют огромное количество воды. К 2030 году дата-центрам в США может потребоваться столько же воды, сколько будет потреблять Нью-Йорк в сутки. Об этом говорится в новом исследовании ученых из Калифорнийского университета в Риверсайде, США, размещенном на сервере препринтов arXiv. Результаты показывают, что ограниченные возможности общественного водоснабжения становятся критическим узким местом для роста дата-центров, пишет Gizmodo .

Центры обработки данных работают непрерывно и выделяют очень много тепла из-за высокой концентрации серверов и сетевого оборудования. Лучший способ предотвратить перегрев и сбой в работе системы — это охлаждение водой. Но для этого ее нужно очень много.

Технологические компании часто утверждают, что, используя системы охлаждения с замкнутым циклом, их дата-центры перерабатывают большую часть используемой воды и минимизируют ее потребление. Но даже такие системы могут потреблять огромные объемы воды, поскольку многие из них используют испарительные градирни для отвода тепла за пределы объекта.

Например, пиковая суточная потребность в воде для крупного современного дата-центра, использующего испарительное охлаждение, часто может превышать 3,7 миллиона литров воды в день, согласно исследованию.

Системы общественного водоснабжения спроектированы таким образом, чтобы надежно удовлетворять максимальный спрос в любое время, поэтому пиковое потребление воды дата-центром является критически важным фактором при планировании инфраструктуры и обеспечении устойчивости системы.

Чтобы оценить пиковую потребность в воде для дата-центров в США, ученые проанализировали много данных из открытых источников. Исследование показало, что если нынешняя интенсивность потребления воды сохранится, к 2030 году дата-центрам в США потребуется от 2,6 миллиарда миллионов до 5,5 миллиарда литров воды в день в период наибольшей нагрузки, то есть в самые жаркие дни. Это сопоставимо со средним суточным объемом водоснабжения Нью-Йорка.

Это создает множество проблем для технологического сектора. Недостаточная мощность водоснабжения может напрямую повлиять на эффективность работы дата-центров и сокращению их роста. Эффективность может снизиться также из-за того центрам обработки данных часто приходится переключаться на сухое охлаждение (использование воздуха вместо воды), когда вода становится недоступной. Это увеличивает потребление электроэнергии, что еще больше нагружает энергосеть в пиковые периоды.

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