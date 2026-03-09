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Белорусов может ждать аномально жаркое лето

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  • 9.03.2026, 14:53
  • 12,112
Белорусов может ждать аномально жаркое лето

Синоптики заявили о резкой смене теплой фазы Эль-Ниньо.

Специалисты Всемирной метеорологической организации констатировали окончание холодной фазы Ла-Нинья и переход тихоокеанской циркуляции в нейтральное состояние. Однако климатические модели показывают, что тропическая часть Тихого океана быстро нагревается и что уже этим летом Эль-Ниньо проявит себя во всей красе. Telegraf.news посмотрел, какие предварительные прогнозы на лето 2026 года европейскому региону дают специалисты.

Явление Эль-Ниньо в экваториальной части Тихого океана — одна из важнейших климатических систем на планете. Она влияет на циркуляцию атмосферы и океана, а следовательно, и на распределение температуры и осадков по всему миру.

Эль-Ниньо — это естественный климатический феномен, характеризующийся аномальным повышением температуры поверхности воды (на 0,5 градуса и выше) в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана. Это явление, возникающее раз в 2–7 лет, ослабляет пассаты и приводит к экстремальным погодным условиям, включая засухи, наводнения и рост глобальной температуры. Может оказывать существенное влияние не только на региональный, но и на глобальный климат.

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует, что нынешняя холодная фаза Ла-Нинья уже этой весной полностью сменится нейтральной фазой, при этом температура поверхности моря в центральной и восточной тропической части Тихого океана, известной как регион ENSO, останется на нормальном уровне. Кстати, именно явление Ла-Нинья, которое продолжается с октября 2025 года, оказало значительное влияние на поведение полярного вихря этой зимой, обеспечив белорусам большое количество снега и двадцатиградусные морозы, от которых мы во многом отвыкли за последние годы.

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