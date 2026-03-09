G7 хочет залить рынок нефтью из резервов 1 9.03.2026, 12:03

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Для стабилизации ситуации.

Отсутствие перспектив разблокировки поставок нефти из Персидского залива и рост цен выше $100 за баррель заставляют развитые страны принимать экстренные меры. Министры финансов стран «большой семерки» на заседании в понедельник обсудят совместное использование стратегических резервов для стабилизации рынка, пишет Financial Times со ссылкой на источники, включая высокопоставленного чиновника G7.

Министры и исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол проведут телефонную конференцию, чтобы обсудить последствия войны в Иране. По данным источников, три страны G7, включая США, уже поддержали идею использования стратегических резервов.

В 32 странах-членах МЭА запасы превышают 1,2 млрд баррелей. Некоторые американские чиновники предлагают совместно продать 300–400 млн баррелей — около четверти совокупных резервов.

На торгах в понедельник нефть Brent подорожала с $72,48 до $118,93 за баррель; к 11:30 мск цена снизилась до $106,9. WTI поднималась до $118,76 и опустилась до $104,2.

С момента создания в 1974 году МЭА пять раз выводило нефть из стратегических резервов, последние два раза — в 2022 году.

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