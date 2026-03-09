В Беларуси пытаются возродить производство уникальных чугунков

В Беларуси пытаются возродить производство уникальных чугунков18
- 9.03.2026, 12:08
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Для этого ищут бывших работников слуцкого завода «Эмальпосуда».
Компания «Наносплав» из Ляховичей ищет в Слуцке мастеров литейного дела, которые когда-то работали на заводе «Эмальпосуда» и знали технологию изготовления чугунков без брака, пишет SlutskGorod.
На предприятии столкнулись с технологическими сложностями при отливке чугунной посуды: уровень брака оказался слишком высоким.
При этом в Ляховичах знают: на слуцком предприятии эту задачу решали успешно.
«Мы используем технологию литья по пенополистироловым моделям, но для чугунков она не совсем подходит, — объясняет представительница «Наносплава» Светлана Макарова. — А на заводе в Слуцке применяли кокильное литье — заливку расплавленного металла в многоразовые формы. Это совсем другой процесс».
Кокиль (от французского «раковина») — это многоразовая металлическая форма для литья, обычно чугунная или стальная. Именно такие формы использовались на «Эмальпосуде» для производства чугунной посуды.
После закрытия слуцкого завода в 2016 году большую часть оборудования передали бобруйскому предприятию «Легмаш». Позже территория завода была продана на аукционе. Там продолжили выпускать сковороды, но от производства чугунков отказались из-за сложности процесса. Кокили для этих изделий переплавили за ненадобностью.
Однако на «Легмаше» поделились интересной деталью: якобы на слуцком заводе работала семейная пара литейщиков, у которых единственных получалось отливать чугунки практически без брака. «Это как легенда, — говорят в «Наносплаве». — Возможно, это действительно была конкретная пара, а возможно — просто опытные технологи».
Ляховичское предприятие готово пригласить бывших работников «Эмальпосуды» в качестве консультантов — на платной разовой основе либо для постоянной работы.
Специалисты нужны прежде всего на этапе изготовления кокилей и отработки процесса заливки.
«Мы сейчас работаем с поставщиком над созданием форм, но без знаний людей, которые реально занимались этим производством, сложно избежать ошибок, — признаются на предприятии. — Готовы обсудить условия сотрудничества, организовать встречу в Слуцке, обсудить детали работы со специалистами».
Расстояние от Слуцка до Ляховичей — около 100 километров. Компания рассматривает консультационную помощь специалистов на ключевых этапах производства.