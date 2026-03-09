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В ролике с задыхающимся Путиным есть несколько интересных деталей

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  • 9.03.2026, 12:29
  • 32,390
В ролике с задыхающимся Путиным есть несколько интересных деталей

Пресс-служба Кремля забыла удалить метаданные.

Видео к 8 марта с кашляющим и задыхающимся Путиным записали за три часа до того, как Кремль ошибочно его опубликовал. Из ролика впервые за полтора года забыли удалить метаданные

В ночь на 8 марта Кремль опубликовал видеопоздравление Путина с Международным женским днём. Однако ролик оказался неотредактирован и в течении нескольких минут Путин на нем кашляет. «Можем объяснить» исследовал его метаданные.

Видео было опубликовано в канале Кремля в Телеграме и длилось около шести минут. После первого дубля Путин начал кашлять и жаловаться на першение в горле, после чего попросил переписать поздравление.

Помимо Кремля, неотредактированное видео было опубликовано в нескольких провластных каналах (например, «Вы слушали маяк»). Но впоследствии его заменили, выложив сокращенную версию поздравления.

Как обратил внимание «МО», сотрудники пресс-службы Кремля еще и забыли удалить метаданные с технической версии файла (они это делают последние полтора года). Из технических сведений следует, что видео с кашляющим Путиным было записано за три часа до его публикации.

Путин регулярно кашляет, однако во время прямой линии в 2024 году он объяснял это работой кондиционеров. «Кондиционеры шуруют», - говорил хозяин Кремля, слегка закашлявшись при ответе на вопрос пропагандиста КП Александра Гамова.

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