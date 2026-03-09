Россияне массово скупают mp3-плееры 28 9.03.2026, 15:18

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иллюстративное фото

Из-за замедления интернета и исчезновения музыки.

В России резко вырос спрос на MP3-плееры, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на продавцов электроники. В феврале продажи увеличились примерно на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Многие слушатели возвращаются к карманным проигрывателям на фоне ограничений на стриминговых платформах и опасений, что музыка может исчезнуть с оставшихся в России платформ. Одной из причин исчезновения любимых песен называют изменения в законодательстве о пропаганде наркотиков. С 1 марта исполнители и лейблы могут получить штраф за упоминание запрещенных веществ в песнях, поэтому до вступления закона в силу артисты и сервисы начали редактировать старые треки — из них вырезают слова, а некоторые песни исчезают из каталогов.

Часть слушателей теперь предпочитает хранить музыку у себя на MP3-плеере. Ради этого пользователи готовы мириться с неудобствами — например, подключать устройство к компьютеру и вручную загружать аудиофайлы. Дополнительно интерес к MP3-плеерам поддерживает и тренд на «ностальгическую» электронику. На вторичном рынке популярны старые модели начала 2000-х: около 80% покупателей выбирают именно подержанные плееры. Средняя стоимость таких устройств около 6300 рублей.

После 2022 года практически все международные сервисы ограничили работу в России. Например, Spotify приостановил деятельность и закрыл подписку для России. Сервис Deezer ограничил доступ для российских пользователей, а платформа Qobuz перестала предоставлять регистрацию из РФ. Компания Apple и Google сохранили работу сервиса Apple Music и YouTube Music, но многие российские пользователи не могут оплатить подписку из-за ограничений банковских платежей. YouTube с июля 2024 года столкнулся с ограничением работы и замедлением от Роскомнадзора.

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