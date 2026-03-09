В Беларуси потеплеет почти до +20°C 2 9.03.2026, 23:25

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В каком регионе будет самая высокая температура?

Во вторник, 10 марта, погоду в Беларуси благодаря области повышенного атмосферного давления и теплым воздушным массам в одном городе потеплеет почти до 20°C. Поразительные изменения после недавних -20°C.

Рекордсменом по теплу станет Брест и окрестности, где столбики термометров поднимутся до отметки +18°C.

В остальных областных центрах будет немного прохладнее, но все равно по-весеннему комфортно. Государственные синоптики пообещали, что в Витебске и Гомеле солнце прогреет до +11..+13°C, в Гродно — +13..+15°C. Минск и Могилев наслалятся теплом в +12..+14°C. И везде без осадков.

«Сохранится малооблачная и сухая погода. Ветер юго-западный, умеренный», — пообещали специалисты Белгидромета.

Однако есть и один опасный нюанс: в ночные и утренние часы местами на дорогах ожидается гололедица.

Все потому что ночью температура воздуха составит от -5°C до +2°C. Зато днем разброс будет существенным — от +9°C по северо-востоку до +18°C по юго-западу страны. При этом атмосферное давление будет падать.

11 и 12 марта погоду в Беларуси будет определять все та же область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночные температуры составят от -2°C до +5°C. Днем воздух будет прогреваться от +10°C до +16°C, а по западу и югу Беларуси — аж до +18°C.

Кстати, 12 марта синоптики обещают еще более впечатляющее потепление: ночью -2..+5°С, а днем +11..+17°С, причем по западу и югу столбики термометров могут достичь +19°С .

В общем, если прогноз сбудется, то к концу недели снежный покров сохранится лишь на северо-востоке Беларуси, уступив место полноценной весне на остальной территории. Впрочем, пока рано убирать теплые вещи: ночные заморозки и утренняя гололедица означают, что календарная весна только начинается.

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