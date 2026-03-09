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Audi запустит в производство новый электрический спорткар

  • 9.03.2026, 16:59
  • 1,648
Audi запустит в производство новый электрический спорткар
Фото: Audi

Проект должен сыграть важную роль для имиджа бренда

Генеральный директор Audi Гернот Делльнер подтвердил, что концепт-кар Audi Concept C будет запущен в серийное производство в течение ближайших двух лет. Заявление прозвучало на фоне слухов о возможной отмене проекта и проблемах с разработкой электрического спорткара, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Делльнера, компания по-прежнему рассматривает модель как «серьезный продукт». Руководство также подчеркнуло, что сотрудничество с Porsche по разработке платформы продолжается без изменений.

Двухместный спорткар получит электрическую складную крышу типа тарга. Хотя модель не станет прямым наследником легендарного Audi TT, в компании рассчитывают, что новинка произведет эффект, сравнимый с дебютом оригинального купе в 1998 году.

Фото: Audi

Концепт уже демонстрирует около 87% окончательного дизайна. Он задает новое направление фирменного стиля марки, которое позже появится и на других серийных моделях.

Автомобиль будет построен на платформе PPE Sport концерна Volkswagen Group. В концептуальной версии спорткар оснащен задним электромотором, однако также рассматривается полноприводная версия с двумя двигателями.

Фото: Audi

В компании признают, что продажи модели будут относительно небольшими — на уровне нескольких десятков тысяч автомобилей в год. Тем не менее проект должен сыграть важную роль для имиджа бренда и продемонстрировать новое направление развития Audi.

Фото: Audi
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