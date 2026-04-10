«Это конец. В Кремле уже всё осознали» 21 10.04.2026, 16:31

38,474

Бюджет России развалился.

Дефицит российского бюджета по итогам первого квартала составил 4,58 триллиона рублей. Путину не хватает почти каждого второго рубля госрасходов.

Об этом в своём Telegram-канале пишет независимый российский экономист Вячеслав Ширяев.

На весь 2026 год планировался дефицит бюджета 3,79 триллиона рублей. Но уже сейчас он «официально» на 21% больше годового плана. А впереди ещё 9 месяцев (3 квартала из 4-х), которые увеличат размер нынешнего дефицита в разы!

На самом деле дефицит по итогам первого квартала гораздо больше — 7–8 триллионов, но даже Федеральное казначейство вряд ли признается в этом, как в начале марта, когда «поправило» Минфин (5,7 триллиона за январь — март вместо объявленных ранее 3,5 трлн).

Как и в предыдущие два месяца, Минфин выступил с репризой: «высокие значения размера дефицита в начале года главным образом обусловлены опережающим финансированием расходов». Но повторённая в третий раз шутка смеха в зале почему-то уже не вызвала…

В прошлом году дефицит за первый квартал был в 2,5 раза меньше, а год страна закончила с «дырой» почти в 6 триллионов. На самом деле — 8 триллионов, но в этом Минфину запретил признаваться лично Путин.

Таким образом, размер бюджетного дефицита по итогам 2026 года точно превысит 10 триллионов. И если не случится «чуда», то может достигнуть и 12–13 триллионов рублей.

«Это конец. В Кремле уже всё осознали: в апреле мы увидим признаки этого «осознания», чреватые скорым (уже в этом году) потрясением основ системы. Пристегните ремни!» — пишет Ширяев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com