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Аэропорт в Вильнюсе приостанавливал работу из-за метеозондов из Беларуси

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  • 10.04.2026, 8:52
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Аэропорт в Вильнюсе приостанавливал работу из-за метеозондов из Беларуси

В восьмой раз с начала года.

Вильнюсский аэропорт в очередной раз приостановил прием и отправку рейсов из-за гибридной атаки с применением метеозондов. Как сообщается на официальной странице авиаузла в «Фейсбуке», ограничения на полеты действовали в ночь с 9 на 10 апреля — с 22:30 до 05:15.

Причиной закрытия неба стали зафиксированные радарами «навигационные отметки», которые по своим характеристикам соответствуют воздушным шарам. Это уже восьмой подобный инцидент с начала года. Предыдущий случай блокировки работы аэропорта из-за метеозондов был зафиксирован в конце марта.

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