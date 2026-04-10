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Клуб белоруса вышел в плей-офф НХЛ

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  • 10.04.2026, 11:27
  • 2,008
Клуб белоруса вышел в плей-офф НХЛ
Илья Соловьев
Фото: ilya__solovyov_ / Instagram

Команда Ильи Соловьева уверенно оформила путевку в Кубок Стэнли.

«Питтсбург Пингвинз» Ильи Соловьева официально забронировали путевку в розыгрыш Кубка Стэнли, сообщает «Точка».

В гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ «Пенс» уверенно обыграли «Нью-Джерси Девилз» со счетом 5:2.

Несмотря на командный триумф, белорусский защитник «Питтсбурга» Илья Соловьев по-прежнему остается вне заявки. Хоккеист пропустил уже 11-й матч кряду.

Всего в этом сезоне НХЛ наш соотечественник провел 27 матчей и отметился 8 (1+7) очками.

Благодаря стабильной игре в регулярном чемпионате «Питтсбург» досрочно решил задачу выхода в следующую стадию.

Теперь тренерский штаб и болельщики ожидают возвращения в строй всех игроков к началу серий на выбывание.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» на домашнем льду уверенно разобрался с «Ванкувером».

Встреча завершилась триумфом хозяев со счетом 4:1, что еще сильнее укрепило «Кэнакс» в статусе главного аутсайдера лиги.

Калифорнийцы захватили инициативу с первых секунд. Главным кузнецом победы стал Адриан Кемпе, который оформил дубль, забив в самом начале и в самой концовке второго периода.

Белорусский голкипер гостей Никита Толопило провел в воротах весь матч, но сдержать натиск «королей» не удалось.

По его воротам было нанесено 26 бросков, из которых он отразил 22 (84,6%). Коэффициент надежности вратаря в этой игре составил 4,26.

На данный момент на счету белорусского вратаря 20 матчей, из которых только пять стали победными.

Общий коэффициент надежности по сезону – 3,63, а процент отраженных бросков застыл на отметке 88,3%.

Для «Ванкувера» ситуация остается критической. Команда имеет в активе 52 очка и продолжает замыкать сводную таблицу НХЛ, занимая последнее место в лиге.

Похоже, «Кэнакс» пора всерьез задумываться о следующем драфте, так как кубковая весна команде явно не светит.

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