Клуб белоруса вышел в плей-офф НХЛ

Клуб белоруса вышел в плей-офф НХЛ3
- 10.04.2026, 11:27
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Команда Ильи Соловьева уверенно оформила путевку в Кубок Стэнли.
«Питтсбург Пингвинз» Ильи Соловьева официально забронировали путевку в розыгрыш Кубка Стэнли, сообщает «Точка».
В гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ «Пенс» уверенно обыграли «Нью-Джерси Девилз» со счетом 5:2.
Несмотря на командный триумф, белорусский защитник «Питтсбурга» Илья Соловьев по-прежнему остается вне заявки. Хоккеист пропустил уже 11-й матч кряду.
Всего в этом сезоне НХЛ наш соотечественник провел 27 матчей и отметился 8 (1+7) очками.
Благодаря стабильной игре в регулярном чемпионате «Питтсбург» досрочно решил задачу выхода в следующую стадию.
Теперь тренерский штаб и болельщики ожидают возвращения в строй всех игроков к началу серий на выбывание.
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» на домашнем льду уверенно разобрался с «Ванкувером».
Встреча завершилась триумфом хозяев со счетом 4:1, что еще сильнее укрепило «Кэнакс» в статусе главного аутсайдера лиги.
Калифорнийцы захватили инициативу с первых секунд. Главным кузнецом победы стал Адриан Кемпе, который оформил дубль, забив в самом начале и в самой концовке второго периода.
Белорусский голкипер гостей Никита Толопило провел в воротах весь матч, но сдержать натиск «королей» не удалось.
По его воротам было нанесено 26 бросков, из которых он отразил 22 (84,6%). Коэффициент надежности вратаря в этой игре составил 4,26.
На данный момент на счету белорусского вратаря 20 матчей, из которых только пять стали победными.
Общий коэффициент надежности по сезону – 3,63, а процент отраженных бросков застыл на отметке 88,3%.
Для «Ванкувера» ситуация остается критической. Команда имеет в активе 52 очка и продолжает замыкать сводную таблицу НХЛ, занимая последнее место в лиге.
Похоже, «Кэнакс» пора всерьез задумываться о следующем драфте, так как кубковая весна команде явно не светит.