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В Кремле готовятся к проигрышу Орбана

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  • 10.04.2026, 17:22
  • 11,992
В Кремле готовятся к проигрышу Орбана

В неудаче Россия обвинит самого премьера Венгрии.

Москва допускает, что партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» проиграет на парламентских выборах, которые состоятся в воскресенье, 12 апреля.

Об этом в пятницу, 10 апреля, пишет российское издание «Медуза» со ссылкой на два источника, близкие к политическому блоку администрации президента (АП).

По словам одного собеседников, ожидание того, что Орбан и его политтехнологи смогут переломить ситуацию и одержать победу на выборах по партспискам изначально были. Потом приемлемым сценарием стала считаться победа с учетом одномандатных округов.

«Сейчас [в Кремле] допускают, что и этого не будет», — сообщил источник.

Собеседник издания и технолог, сотрудничающий с Кремлем, рассказали, что работающий с Кремлем, заявили, что возможное поражение партии Орбана будет озвучен в подконтрольных власти СМИ РФ как «цветная революция», которую реализовал Европейский союз.

В то же время для российского диктатора Владимира Путина виновным в провале выставят самого Орбана и членов его команды.

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