В Кремле готовятся к проигрышу Орбана

В Кремле готовятся к проигрышу Орбана8
- 10.04.2026, 17:22
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В неудаче Россия обвинит самого премьера Венгрии.
Москва допускает, что партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» проиграет на парламентских выборах, которые состоятся в воскресенье, 12 апреля.
Об этом в пятницу, 10 апреля, пишет российское издание «Медуза» со ссылкой на два источника, близкие к политическому блоку администрации президента (АП).
По словам одного собеседников, ожидание того, что Орбан и его политтехнологи смогут переломить ситуацию и одержать победу на выборах по партспискам изначально были. Потом приемлемым сценарием стала считаться победа с учетом одномандатных округов.
«Сейчас [в Кремле] допускают, что и этого не будет», — сообщил источник.
Собеседник издания и технолог, сотрудничающий с Кремлем, рассказали, что работающий с Кремлем, заявили, что возможное поражение партии Орбана будет озвучен в подконтрольных власти СМИ РФ как «цветная революция», которую реализовал Европейский союз.
В то же время для российского диктатора Владимира Путина виновным в провале выставят самого Орбана и членов его команды.