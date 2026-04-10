В Южной Корее запустят бесплатный мобильный интернет 10 10.04.2026, 15:20

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Абсолютно для всех.

Власти Южной Кореи договорились с крупнейшими мобильными операторами страны — SK Telecom, KT и LG Uplus — о запуске бесплатного базового мобильного интернета для населения, пишет thelec.net.

Согласно инициативе, если абонент израсходует оплаченный по тарифу трафик, ему автоматически будет предоставляться безлимитный доступ в сеть со скоростью до 400 кб/с. Этой скорости, как ожидается, будет достаточно для использования поисковых сервисов, мессенджеров и карт.

Вице-премьер и министр науки и информационно-коммуникационных технологий Бэ Кенхун подчеркнул, что граждане не должны оставаться без доступа к онлайн-сервисам. По его словам, доступ к интернету следует рассматривать как базовое право человека и важную инвестицию в будущее страны. Предполагается, что нововведение начнет действовать к июню и коснется примерно 7,17 млн абонентов.

Кроме того, операторы согласились запустить более доступные тарифы 5G стоимостью не выше 20 тыс. вон (около 13,5 доллара). Для граждан старше 65 лет планируется увеличить лимиты на мобильный интернет и звонки. Также власти намерены улучшить качество Wi-Fi в метро и на междугородних поездах.

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