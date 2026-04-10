Возвращение астронавтов «Артемиды-2» вызывает тревогу 18 10.04.2026, 15:37

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При входе в атмосферу корабль нагреется до экстремальных температур.

Полёт вокруг Луны прошел без серьёзных проблем, но главное испытание для экипажа «Артемиды-2» еще впереди — возвращение на Землю. Именно в этот момент космический корабль «Орион» столкнется с экстремальными температурами при входе в атмосферу.

С подробностями знакомит The New York Times.

Тепловой щит — ключевой элемент безопасности космического корабля «Орион». Он защищает корабль и астронавтов от адских температур во время возвращения в земную атмосферу. Если он не выдержит, металлическая конструкция может расплавиться и разрушиться, и у экипажа не будет ни запасного варианта, ни возможности эвакуации.

В NASA уверены в безопасности миссии. По данным руководства агентства, многочисленные испытания и моделирование показали, что даже с учетом недостатков тепловой щит обеспечивает достаточный запас надежности. Астронавты должны вернуться на Землю на скорости около 38 600 километров в час после десятидневного путешествия.

Однако как пишет The New York Times, не все эксперты разделяют этот оптимизм. Бывший астронавт NASA и специалист по тепловым щитам Чарли Камарда считает, что запуск «Артемиды-2» был ошибкой.

По его мнению, агентство недостаточно понимает риски. Он оценивает вероятность успешного возвращения в 95%, но это означает, что риск катастрофы — около 1 к 20. Для сравнения: Международная ассоциация воздушного транспорта оценивает шансы погибнуть в авиакатастрофе примерно как один к девяти миллионам.

Основная проблема — в недостатке точных знаний. Во время беспилотной миссии «Артемида-1» в 2022 году капсула успешно вернулась, но после подъема из океана выяснилось, что тепловой щит поврежден: на нем были трещины и отсутствовали целые куски материала.

Расследование показало, что внутри щита, изготовленного из материала Avcoat (похожего на тот, что использовался в программе «Аполлон» более 50 лет назад), накапливались газы. Они создавали давление и вызывали внезапное отслоение материала вместо его постепенного и равномерного выгорания. Для будущих миссий формулу материала изменили, но для «Артемиды-2» щит уже был изготовлен по старой технологии и установлен.

Замена щита или всей капсулы означала бы значительную задержку запуска. Поэтому NASA выбрало другой путь — изменить траекторию возвращения: сделать ее более крутой и короткой, чтобы сократить время воздействия высоких температур. Если тепловой щит «Артемиды-2» сработает не хуже, чем во время миссии «Артемида-1», астронавты без проблем приводнятся в Тихом океане.

В истории NASA есть две трагические даты: 28 января 1986 года, когда шаттл «Челленджер» разрушился через 73 секунды после старта, и 1 февраля 2003 года, когда шаттл «Колумбия» распался при возвращении с орбиты.

В случае и с «Челленджером», и с «Колумбией» тревожные признаки появлялись во время предыдущих полетов. Но руководство успокаивало себя тем, что прошлые миссии завершались без катастроф, вместо того чтобы срочно исправлять проблемы, которые позже привели к гибели экипажей.

Могут ли трещины на тепловом щите «Артемиды-2» образоваться и распространиться с катастрофической скоростью?

В рамках дополнительных проверок NASA смоделировала даже наихудшие сценарии — образование трещин, отслоение целых блоков материала и ускорение нагрева. Согласно этим расчетам, даже в таких условиях достаточная часть щита должна сохраниться, а внутренняя конструкция из углеродного волокна и титана сможет позволить сохранить герметичность жилого отсека до конца спуска.

Часть независимых экспертов после этих проверок изменила свою позицию и признала, что риски снижены до приемлемого уровня.

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