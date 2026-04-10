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В Беларуси обсуждают возобновление внутренних перелетов

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  • 10.04.2026, 17:16
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В Беларуси обсуждают возобновление внутренних перелетов

Чиновники считают, что перелеты могут снова стать востребованными.

В Беларуси рассматривают возможность возобновления внутренних авиаперелётов между городами. Об этом сообщил назначенный вчера вице-премьер Александр Терехов, рассказывая о своих приоритетах в работе.

По словам чиновника, следует развивать не только международные рейсы, но и внутреннее авиасообщение. Он отметил, что в советское время такие перелёты уже существовали и были довольно популярны среди людей, поэтому сейчас есть смысл вернуться к этой идее.

Пока речь идёт только об обсуждении и возможных планах, но власти считают, что такие маршруты могли бы заинтересовать жителей страны, особенно если это сделает перемещение между регионами более быстрым и удобным.

Помимо авиации, Терехов также обратил внимание на необходимость развития в Беларуси речного транспорта. Он подчеркнул, что нужно комплексно подходить к транспортной системе страны.

В целом его планы касаются не только транспорта: речь идёт также о строительстве арендного жилья в регионах, ремонте и строительстве дорог, благоустройстве дворов и повышении качества жилищно-коммунальных услуг.

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