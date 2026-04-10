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Государственные органы Франции перейдут с Windows на Linux

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  • 10.04.2026, 18:07
  • 5,348
Государственные органы Франции перейдут с Windows на Linux

Вопрос цифрового суверенитета активно обсуждается во Франции с начала года.

В рамках масштабного правительственного плана по обеспечению цифрового суверенитета государственные органы во Франции перейдут с ОС Windows на Linux, пишет Les Numeriques со ссылкой на власти. Госучреждениям также рекомендуется заменить сервис видеоконференций Google Meet на французский аналог.

«Цифровую трансформацию» в первую очередь проведут Межведомственное управление по цифровым вопросам (DINUM), Генеральное управление предприятий (DGE, управление Министерства экономики, отвечающее за инновации и развитие конкуренции), Национальное агентство кибербезопасности (ANSSI) и Управление государственных закупок (DAE) Франции. К осени планы отказа от американского ПО должны будут представить все остальные министерства.

Вопрос цифрового суверенитета активно обсуждается во Франции с начала года. Правительство объявило об «ускорении реализации планов по сокращению цифровой зависимости от неевропейских стран» из-за опасений, что США могут ограничить в Европе доступ к некоторым своим технологиям.

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