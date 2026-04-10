США могут перебросить войска в Польшу из других стран НАТО 2 10.04.2026, 18:40

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В стране эту новость восприняли оптимистично.

В Польше заговорили о вероятной переброске американских военных из других стран-членов НАТО. Об этом пишет Wirtualna Polska.

Польский полковник Петр Левандовский отметил, что в стране эту новость могут воспринять оптимистично, но напомнил о передислокациях американских войск.

«Как известно, (передислокация проходит) с различной степенью реализации. Вопрос в том, как это повлияет на целостность альянса, или на ее отсутствие», — сказал он.

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