Названы самые популярные смартфоны в мире 3 10.04.2026, 22:02

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iPhone доминируют на рынке.

Самым продаваемым смартфоном в мире к концу 2025 года стал iPhone 17 Pro Max, свидетельствует отчет аналитической компании Counterpoint Research.

Тройка других смартфонов Apple - iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 16 - заняла остальные места в топ-4. Лишь после них в списке появился первый Android-смартфон, которым оказался Samsung Galaxy A56. Сразу за ним расположились Samsung Galaxy A36 и Samsung Galaxy A07. Примечательно, что ни один Android-флагман не смог пробиться в верхнюю часть рейтинга. Лишь Samsung Galaxy S25 оказался в конце первой десятки, тогда как Samsung Galaxy S25 Ultra вообще не попал в список.

Среди других популярных моделей также выделился Xiaomi Redmi A5, который занял девятое место, подтверждая высокий спрос на бюджетные устройства во всем мире.

В рейтинге также восьмым закрепился iPhone 16e - модель, которую ранее критиковали за цену, но которая в итоге стала одной из самых популярных.

Аналитики отмечают, что пользователи всё чаще выбирают смартфоны среднего и бюджетного сегментов. Например, Galaxy A07 с ценой около $100 вошел в число самых продаваемых моделей, даже несмотря на ограниченную доступность на некоторых рынках.

В целом на 10 самых популярных смартфонов пришлось 23% мирового объема продаж за этот квартал.

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