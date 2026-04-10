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Американский стартап интегрирует новейшие ракеты Zeus с украинскими дронами

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  • 10.04.2026, 22:56
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Американский стартап интегрирует новейшие ракеты Zeus с украинскими дронами

Подробности.

Генеральный директор компании Aeon Навид Тахмас сообщил о сотрудничестве с украинскими производителями дронов для интеграции управляемых ракет Zeus.

Об этом сообщает Defence Blog.

Американская компания Aeon заключила соглашение с одним из крупнейших производителей беспилотников в Украине.

В рамках этого сотрудничества в квадрокоптеры планируют интегрировать управляемую ракету Zeus.

Стоимость одного такого боеприпаса составляет около 50 тысяч долларов. Название украинского партнера не разглашается.

Кроме этого, компания договорилась еще с одним украинским разработчиком по установке своих ракет на пилотируемые и беспилотные наземные платформы.

В перспективе Zeus также могут использовать на морских судах.

Генеральный директор Aeon Навид Тахмас отметил, что при создании стартапа учитывал опыт Украины, в частности важность доступной стоимости, масштабируемости и гибкости решений.

Компания заявляет о возможности изготовления до 10 тысяч ракет Zeus ежегодно. Этот продукт позиционируют как альтернативу более дорогим и устаревшим высокоточным системам, при этом он превосходит неуправляемые средства типа РПГ.

Боеприпас имеет модульную конструкцию, что позволяет менять полезную нагрузку. Для наведения используется программное обеспечение Odin, которое обеспечивает обнаружение и сопровождение целей.

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