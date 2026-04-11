В Гродненской школе разразился громкий скандал 22 11.04.2026, 11:10

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Трое подростков повесили ученика на крючок в туалете, снимая все это на видео.

Подробности о ситуации с жестким школьным буллингом, которая произошла в Гродно, сообщил телеканал «Гродно Плюс». Непосредственно в стенах школы трое подростков повесили ученика на крючок в туалете, снимая все это на видео.

Как рассказал сам школьник, в туалете подростки стали хватать его и тянуть за резинку от трусов. Ученику в какой-то момент удалось вырываться и выбежать из туалета, однако фигуранты догнали его и втроем занесли обратно.

— Взяли опять за резинку от трусов и подвесили на крючок. Я у них спрашивал, зачем вы это делаете, они просто молчали, смеялись, снимали на телефон, — рассказал пострадавший.

Когда подростки ушли, школьник провисел на крючке около 20-30 минут. Он смог освободиться самостоятельно.

Как выяснилось уже в ходе разбирательства, школьник не собирался сообщать о произошедшем взрослым, поскольку это, с его точки зрения, «не по-пацански». О ЧП стало известно случайно: в тот день отца пострадавшего вызвали в школу по другому поводу. Сначала все подумали, что школьник просто ушел с уроков, испугавшись разговора со взрослыми. Но выяснилось, что причина была именно в том инциденте.

В отношении фигурантов уже составлены протоколы за мелкое хулиганство. Со школьниками 14 и 17 лет будут разбираться в комиссии по делам несовершеннолетних. Еще одного фигуранта, которому уже есть 18 лет, ждет суд.

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